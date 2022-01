Martedì sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Luigi Pomata dell’omonimo ristorante Luigi Pomata (Cagliari), che illustra la ricetta delle “linguine alla Nicolo con tonno in olio, capperi, olive, pecorino e buccia di limone”, uno storico piatto in carta dal 1973, quando fu creato da suo padre Nicola, in arte Nicolo.

Luigi Pomata, classe 1973, nasce a Carloforte: erede della celebre insegna Da Nicolo, si appassiona fin da ragazzo alla cucina e dopo gli studi alberghieri e numerose esperienze in Italia e all’estero torna in Sardegna, trasferendosi però a Cagliari. Qui apre tre ristoranti: Luigi Pomata, Pomata Bistrot e il Next.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.



STRISCIA LA NOTIZIA - CANALE 5 - ORE 20.35



TWITTER @Striscia - INSTAGRAM @striscialanotizia - FACEBOOK @Striscia



SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA

www.striscialanotizia.mediaset.it



ph fonte ufficio stampa