Stellar assegna a Ready Informatica la distribuzione di BitRaser, la soluzione di cancellazione sicura dei dati

Casatenovo, 13 Giugno 2019



Ready Informatica, (www.ready.it) il distributore italiano ad alto valore aggiunto leader nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con Stellar Information Technology per la distribuzione della linea B2B di BitRaser.



Stellar è leader e fornitore globale di soluzioni di recupero dati e di cancellazione sicura e certificata dei dati su supporti HD e SSD installati su PC, Server e Storage, nonché su dispositivi mobili iOS ed Android.



La clientela di Stellar BitRaser è composta da produttori di apparecchiature, operatori di rete mobile, rivenditori, istituti finanziari, operatori sanitari e organizzazioni governative di tutto il mondo.



Il prodotto di punta, BitRaser Enterprise Edition, ha la potenza e l'efficienza di cancellare grandi quantità di dati provenienti da assets IT, devices, server e ambienti storage. Non solo la soluzione facilita l’eliminazione sicura e responsabile degli assets IT, ma consente anche alle aziende di riutilizzare o rivendere in modo sicuro dispositivi, che altrimenti sarebbero giunti alla fine del loro ciclo di vita, come ad esempio PC portatili, PC desktop, Servers e smartphones.

Qualunque sia la quantità di dati e l’attività, gli utenti e i dispositivi sono al sicuro e conformi alle norme di sicurezza al 100%. Con la soluzione di cancellazione dati certificata, si ha la garanzia che i dati sono stati rimossi da tutte le unità, SSD comprese, dai computer desktop/laptop, server, dagli ambienti storage e dai dispositivi mobili iOS ed Android. La gestione dell’eliminazione dei dati sugli assets IT avviene in modo rapido e simultaneo, da una management console centralizzata, semplificando così il processo di gestione dell’IT.



“Siamo entusiasti di questa partnership italiana con Ready Informatica per la distribuzione di Stellar BitRaser, il nostro software di cancellazione dei dati.”, afferma Sunil Chandna, CEO di Stellar Information Technology "La presenza di Ready Informatica in Italia e Malta sarà di aiuto ai clienti che potranno così scegliere di adottare una soluzione conforme alle normative e ai regolamenti sulla protezione del dato (incluso il GDPR), più economica e scalabile.”



“Con la distribuzione di Stellar BitRaser continua il forte impegno da parte di Ready Informatica nella fornitura di soluzioni che permettono alle aziende di essere conformi alla nuova legge europea GDPR.” ha commentato Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica. “La garanzia che siano stati cancellati i dati sui dischi e sugli SSD dismessi dei nostri PC, Server e Storage e sui dispositivi mobili iOS e Android è oggi un argomento fondamentale da portare all’attenzione dei responsabili della sicurezza nelle aziende a prescindere dal GDPR.”



Ready Informatica svilupperà nei prossimi mesi il canale italiano per conto di Stellar BitRaser reclutando sia rivenditori, che service providers, che ITAD (aziende che offrono servizi per la dismissione degli assets) organizzando una serie di webinar, seminari e training nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.



Per saperne di più scrivere a stellar@ready.it o visitare i siti www.bitraser.it e www.bitraser.com.



Chi è Stellar Information Technology

BitRaser è un prodotto di cancellazione dei dati di Stellar Information Technology Pvt. Ltd. Il marchio è "Stellar".

Stellar, meglio conosciuta come Data Care Expert, da 25 anni fornisce software e servizi per il recupero dei dati, la loro cancellazione, la migrazione e strumenti di riparazione dei file.

Con i suoi servizi raggiunge oltre 3 milioni di clienti in 190 Paesi, con più di 8000 partner in tutto il mondo. Stellar investe costantemente in risorse e sforzi per lo sviluppo di soluzioni innovative e future-ready che non hanno rivali in termini di capacità e che sono create con l’obiettivo di dedicare un’attenzione completa ai dati degli utenti nei segmenti consumer ed enterprise.

Maggiori informazioni sull’azienda:

https://www.stellarinfo.com/company/about/stellar-overview.php

Oppure guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=B0CQeH-hyIo



Chi è Ready Informatica

Dal 1984 Ready Informatica distribuisce tecnologie destinate alla centralizzazione dell'IT. Oggi Ready è il Distributore ad Alto Valore Aggiunto con il più alto focus nelle tecnologie di Virtualizzazione, Cloud, Storage, Disaster Recovery e Sicurezza. L’attuale offerta comprende prodotti di alta tecnologia tra i quali citiamo Citrix, SolarWinds MSP, DataCore, Ivanti, Carbonite, LibraESVA, IGEL, StorMagic ed ora anche Stellar BitRaser. Ready Informatica offre ai propri rivenditori un pacchetto commerciale completo che comprende consulenza pre e post vendita, formazione, marketing, logistica e supporto tecnico. Per ulteriori informazioni: https://www.ready.it.