STREET FARM - Dal 17 settembre al 31 ottobre lo Street Food arriva a Farm 65

Farm65 presenta STREET FARM e porta ogni settimana nuove proposte di cucina a Na.Pa.

Rinascimento - La parola d’ordine del mese di settembre a Milano trova effettiva realizzazione nel “nuovo” quartiere Na.Pa. che si estende lungo il Naviglio Pavese (da cui il nome), dalla circolare della 90/91 sino al confine della città.

Qui si trova Farm65, una delle realtà a scegliere questa storica zona di Milano, location innovativa che coniuga formazione, c ultura della ristorazione ed eventi.

Questi tre elementi si fondono nel nuovo format che Farm65 inaugurerà il prossimo 17 settembre: Street Farm.



Street Farm è il nuovo format nato per far vivere la location in modo diverso, coinvolgendo l’importante network di chef creato negli anni e offrendo al quartiere una nuova experience, coerente la filosofia di Na.pa.

Sette settimane a tema, con un menù street food interamente creato dagli chef di Farm65 e disponibile ogni giovedì, venerdì e sabato sera dalle ore 19.00 a un prezzo “pop”, per essere accessibili e venire incontro ai desideri del pubblico.

Si parte con il burger (anche in versione vegetariana) 100% made in Farm65 , dal pane alle salse, così come le Patate fritte a spicchio o la cheesecake al biscotto. Seguirà la settimana del Fritto misto di pesce (calamari, polipetti, gamberi, .....) che si rifà alla Sicilia abbinando Arancina , verdure al forno, patate fritte a spicchio e sua maestà il cannolo di ricotta. Ci spostiamo nella capitale con Pizza e mortazza e Panozzo con porchetta . E così via f ino al 31 ottobre.

Ogni settimana la proposta food avrà un diverso abbinamento beverage: dalla Birra a l P rosecco DOCG, dallo C hampagne ai soft drinks.

Il pubblico potrà acquistare il menù direttamente dagli Chef, che cucineranno e prepareranno LIVE tutte le pietanze e che avranno come parole d’ordine: freschezza e qualità della materia prima. Facendo un viaggio con il gusto alla riscoperta delle tradizioni culinarie regionali italiane e rendendo accessibili le pietanze dello street food internazionale.



Con Street Farm65 viene anche inaugurato il dehor esterno , informale ed accogliente, dove si potranno assaporare questi golosissimi cibi. Ognuno potrà scegliere il posto che più preferisce grazie all’alternanza di tavoli sotto le stelle e mangia-in-piedi, per una soluzione più veloce.

Il servizio come sempre strizza l’occhio alla sostenibilità grazie all’utilizzo di packaging sostenibili che stanno attenti al rispetto dell’ambiente anche per il take away .



Prenotazioni possibili solo per i gruppi superiori a 8 persone al numero: + 39 02 89505741

STREET FARM. Mangia.bevi.ripeti.

#streetfarm #farm65

Per essere aggiornati sulle ultime novità:

www.farm-65.com -- @farm65