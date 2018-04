Studio Arch&Garden al Klimahouse Toscana 2018

L'Architetto Caterina Angela Contu e il suo Studio Arch&Garden parteciperà come relatore a Klimahouse Toscana 2018, fiera di riferimento a livello nazionale per il settore dell’edilizia sostenibile, il giorno 13 Aprile presso il Nelson Mandela Forum di Firenze.

Lo Studio Arch&Garden, in qualità di socio dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Firenze, ente patrocinante la manifestazione, è stato chiamato a relazionare una delle sue realizzazioni all'interno di un workshop dedicato al tema della Sostenibilità Ambientale del processo edificatorio.



Alle ore 17:00 del 13 Aprile si aprirà il convegno "Itinerari di Bioarchitettura - dalle parole ai fatti - esempi di ieri e di oggi", con le parole del Presidente INBAR Firenze che darà il via ad una serie di discussioni e presentazione di progetti.



Per le ore 18:30 è previsto l'intervento dell'Architetto Caterina Angela Contu, che esporrà al pubblico il progetto "Recupero e restauro edificio storico residenziale" nel comune di Lodè (NU) anno 2014.



Si tratta del restauro di una tipica costruzione destinata ad abitazione privata, risalente agli inizi del '900, situata nel centro storico del piccolo borgo sardo, abbandonata e recuperata dal Comune di Lodè grazie al "Bando Domos" per la valorizzazione del tessuto di centri storici, la salvaguardia delle tipologie costruttive tipiche e la cultura storico-architettonica, attraverso l’uso di materiali “locali” e “naturali”, ed il recupero di quelli originari



Sotto le direttive ed il progetto dell'Architetto Contu, oggi questa tipica abitazione è tornata a vivere ed è stata restituita alla comunità di Lodè, come simbolo di rinascita e testimonianza delle proprie origini.



La costruzione realizzata in pietra locale e legno è stata sapientemente restaurata utilizzando le stesse materie prime del luogo, come nel caso delle capriate e delle travi in legno di ginepro, la calce e le pietre o in alcuni casi andando a ripulire materiali segnati dal tempo o ceduti dalla struttura stessa.



L'edificio, in parte collocato su roccia, si eleva per un piano con una superfice calpestabile di circa 50mq. L'ingresso, destinato un tempo al ricovero degli animali da lavoro, si affaccia su una ripida scalinata in pietra, ottenuta in parte modellando il declivio del terreno roccioso, mentre un ampio stanzone con un piccolo balcone, è il solo spazio un tempo destinato agli abitanti della piccola casa.





Tali interventi di recupero possono rappresentare l’occasione per restituire un tessuto urbano, capace di trasmettere i valori dell’identità locale nonché una nuova vitalità a luoghi altrimenti destinati a rimanere in uno stato di abbandono e decadimento progressivo. al fine di garantire la sopravvivenza nel tempo a testimonianza, per le generazioni future, del grande valore rappresentato dal patrimonio edilizio locale.