Successo di partecipanti per il corso gratuito di nordic walking a Treia

TREIA – Sono state più di 40 le persone che hanno partecipato nello scorso week end alla prima lezione del corso gratuito di nordic walking che si è svolto a San Lorenzo.



L’iniziativa è stata organizzata dall’U.S. Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Sport a Treia”.



L’istruttore Danilo Tombesi, nel corso dei due giorni di attività, ha fatto apprendere ai numerosi partecipanti le prime nozioni di una attività che sta appassionando sempre più persone anche nei nostri territori.



Sabato 20 e domenica 21 giugno è in programma la seconda lezione dell’iniziativa a cui potranno partecipare solo coloro che hanno seguito la prima lezione.



Per ulteriori informazioni sulle attività d progetto “Sport a Treia” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche mentre per informazioni per i prossimi corsi di nordic walking ci si può rivolgere all’istruttore Danilo Tombesi al numero 3482407754Con preghiera di annuncio e/o pubblicazione.