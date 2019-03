Successo di partecipanti per il corso gratuito di zumba Un modo divertente per occuparsi della propria salute

Presso la Palestra del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Successo di partecipanti per il corso gratuito di zumba che si svolge ogni giovedì dalle 18,30 alle 19,30 presso la Palestra del Liceo Classico.



Al primo mese di lezione del corso, tenuto dall’insegnante Sara Sirocchi, hanno partecipato quasi 50 persone provenienti anche da Grottammare, Spinetoli, Martinsicuro, Acquaviva Picena, Monteprandone ed altri comuni limitrofi.



L’iniziativa è organizzata dall’U.S. Acli Marche e dall’Asd Agor Art e rientra nel quadro delle attività di promozione dell’attività fisica per cittadini di ogni età portato avanti a seguito della stipula di un protocollo d’intesa con la Regione Marche in applicazione del Piano regionale della prevenzione.



Anche lo zumba, infattti, può aiutare a tenersi in forma, fare movimento e utilizzare corretti stili di vita. Uno studio dell’American Council on Exercise (ACE), eseguito in collaborazione con l'Università del Wisconsin, ha infatti evidenziato che monitorando il movimento di 19 volontarie impegnate in una lezione di Zumba infatti, i ricercatori hanno stabilito che, in una sessione della durata tra i 32 ed i 52 minuti, si bruciano mediamente 369 calorie (circa 9,5 calorie al minuto).



Per la partecipazione si possono contattare i seguenti recapiti: telefono 3335277426, mail saronza.sirocchi@libero.it).



Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.usaclimarche.com oppure sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Zumba Colors.