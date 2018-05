Nella graduatoria di tappa al primo posto hanno chiuso Massimo Gori e Maria Teresa De Luca

ASCOLI – Successo di partecipanti per la terza tappa del Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.



Sono stati tantissimi gli appassionati del gioco, provenienti da Marche ed Abruzzo, che hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta presso il Circolo La Bricolla.



Nella graduatoria di tappa al primo posto hanno chiuso Massimo Gori e Maria Teresa De Luca con 53 punti che hanno preceduto le coppie Isoletta Girolami/Emidio Cacciatori, Enrico Roberto Martelli/Gabriele Nardini, Luca Ceci/Vincenzo Ceci, Patrizia Cappelli e Maria Serena Travaglini che hanno collezionato 51 punti.



A seguire Mariano Cacciatore e Marianna Balzani con 48, poi le coppie Francesco Canali/Silena Salvucci, Silvi Antonietta/Vincenzo Tosti, Emidio Vallesi e Daniela Manfroni con 46.



Dopo la terza giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria ci sono Maria Teresa De Luca e Massimo Gori con 152 punti, poi Anna Ianni con 151, Vincenzo Ceci con 150, Lucia Sebastiani con 148, Anna Rita Passaretti con 144, Maria Serena Travaglini con 138, Gabriele Nardini con 131, Francesco Canali con 130, Allida Cinarelli e Silena Salvucci con 129.



La prossima tappa del Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli si svolgerà domenica 27 maggio alle ore 16 presso il Centro socio culturale Tofare.



Per maggiori informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook dell’Us. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo o il gruppo facebook U.S. Acli Marche settore burraco o la pagina facebook del Terzo Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.