Successo per l’Open Day che Scaligera Formazione-Engim Veneto ha organizzato in Ducati Verona.

Tutte le lavorazioni sono state illustrate dai tecnici dell’azienda che hanno guidato nel laboratorio genitori e ragazzi alle prese con la scelta della scuola superiore.

Verona, 16 gennaio 2019 – si fa così per scegliere meglio la scuola dove imparare la professione che si vuol fare da grandi e quando le idee non sono chiare, meglio vedere da vicino come sarà il lavoro. E chi meglio dell’azienda può spiegarci come si svolge e quali opportunità ci saranno tra qualche anno?



Ducati Verona per il settore della vendita e riparazione di motoveicoli, grazie al rapporto di collaborazione instaurato con la scuola professionale veronese Scaligera Formazione – Engim Veneto, ha aperto le porte e accolto ieri 18 famiglie con i ragazzi di terza media che stanno valutando di inserirsi in un percorso scolastico di questo tipo.



Accompagnati dalla responsabile marketing Mari Farinati e dal tecnico Luca Spanesi gli ospiti hanno fatto un tour in azienda per immergersi nei principali momenti di vita aziendale parlando con le persone che ogni giorno lavorano nella concessionaria, tra accettazione e laboratorio.



“Siamo molto contenti della sinergia attivate con la scuola – dichiara Mari Farinati responsabile marketing di Ducati Verona- “noi abbiamo sempre cercato di investire nella formazione dei giovani consapevoli che queste iniziative possono garantire prospettive occupazionali per i ragazzi del territorio e consentire alle aziende di individuare personale qualificato e adeguatamente formato sulle loro esigenze. Ne abbiamo bisogno, spesso non riusciamo a trovare meccanici in gamba e appassionati del loro lavoro, perché in questo settore la passione è tutto.”



SCELTA CONSAPEVOLE

Questa iniziativa rappresenta un impegno di Scaligera Formazione-Engim Veneto verso chi sta scegliendo la scuola, perché ancora troppo spesso capita che i ragazzi scoprano dopo qualche anno di aver puntato su un percorso non adatto a loro e finiscano per ritirarsi senza alcun titolo di studio.

La scelta della scuola va fatta in modo consapevole. Si dovrebbe capire subito come si svolgerà il lavoro e quali opportunità si apriranno tra tre, quattro o cinque anni, quando i ragazzi saranno pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Anche per i genitori che accompagnano i ragazzi nella scelta scolastica è interessante conoscere queste opportunità e sicuramente le aziende sono il canale migliore per dare a tutti una panoramica completa e aggiornata.





UN’OPPORTUNITÀ

La scuola professionale rappresenta un’ottima opportunità per chi vuole entrare nel mondo del lavoro e decide di percorrere una strada che in tre anni gli consentirà di ottenere una qualifica per lavorare in tutta Europa. Questo indirizzo assicura inoltre una buona esperienza lavorativa maturata grazie agli stage nelle aziende del settore. Se lo decidono, infine, i ragazzi possono continuare il percorso di studi per un quarto anno per specializzarsi e conseguire il diploma professionale.