Successo per la “Camminata dei musei del gusto” a Castorano

Visita all’Azienda agricola “Doni della natura”

CASTORANO – Positivi riscontri per la “Camminata dei musei del gusto” che si è svolta domenica 9 settembre e che ha visto la partecipazione di 50 persone di ogni età provenienti da Marche ed Abruzzo.



Alle ore 9,30, con partenza da Piazza Umberto I, prenderà il via una iniziativa con tre finalità.



L'iniziativa è stata organizzata dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli, patrocinata dall'amministrazione comunale di Castorano e fa parte del programma delle manifestazioni sostenute dal progetto "Ricostruire le comunità" sostenuto da Banca Intesa San Paolo.



Di particolare interesse è stata la visita all’Azienda agricola “Doni della natura” dei fratelli Canali dove è stata effettuata una visita guidata al punto di produzione di prodotti a base di canapa, cereali antichi, legumi, miele ed oli essenziali.



E proprio la canapa, la sua piantagione ed il suo raccolto, i prodotti che ne derivano e le ricette che possono essere preparate con essa sono stati i protagonisti di una splendida mattinata.



La promozione di stili di vita corretti, per la quale l’U.S. Acli ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Marche, passa dunque non solo attraverso il movimento ma anche in una alimentazione sana che può tener conto dei prodotti del territorio ai quali attraverso il progetto “Camminata dei musei del gusto” viene data l’opportunità di essere maggiormente conosciuti dalla popolazione.



Ulteriori informazioni sul progetto possono essere ottenuti consultando il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Us Acli Ascoli Piceno/Fermo.



La partecipazione è gratuita.