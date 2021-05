Successo per Rodrigo Salminci e Federico Novello a “Manager NextGen”

I due biellesi sono stati tra i protagonisti a Novara del progetto “Manager NextGen” che racconta le storie dei giovani manager del territorio

I venticinquenni Rodrigo Salminci e Federico Novello, fondatori della startup Atech che da Biella, con l’innovativo brand Cavó Accessori, stanno rivoluzionando il concept del portafoglio – trasformandolo in “intelligente” perchè connesso allo smartphone – sono adesso protagonisti di una nuova iniziativa legata al mondo dell’automotive di lusso. Infatti, dopo aver stretto un’importante collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa, del quale Cavó Accessori è “official partner” 2020 – 2021, adesso per i due intraprendenti giovani imprenditori biellesi è la volta di un altro status symbol, ovvero i prestigiosi marchi Jaguar e Land Rover, con il quale sono stati protagonisti di un nuovo progetto promosso da Soluzione Spa – concessionaria Jaguar Land Rover di Novara, Vercelli, Biella e Verbania.



L’iniziativa di Soluzione Spa – fortemente voluta dal titolare Alberto Paviotti e dal Direttore Commerciale Valentina Cardano – è rivolta a dare luce e visibilità – attraverso i canali Social e con il supporto della giornalista Sabrina Marrano – ai giovani manager del territorio che si distinguono per impegno, passione e dedizione e che così, grazie al proprio operato, contribuiscono a portare sempre più valore e prestigio nell’area dell’Alto Piemonte.



Soluzione Spa li ha supportati dando loro in uso per una settimana una delle proprie prestanti auto, con i quali i “Manager NextGen” (questo il nome del progetto) hanno affrontato il proprio lavoro “on the road”, raccontandolo attraverso interviste, foto e video di Sabrina Marrano e del suo team.



Tra i manager selezionati per il progetto – insieme a nomi importanti come il Sindaco di Ronsecco Davide Gilardino, il presidente di Confindustria Giovani Piemonte Andrea Notari, l’IT manager Marco Tartari e il commercialista Davide Longoni – anche Rodrigo Salminci e Federico Novello, che hanno profuso grande entusiasmo per l’attività, comprendendo che si tratta di un grande e nuova occasione per poter raccontare del proprio lavoro.



Il risultato è una raccolta di contenuti di alta qualità che – sullo sfondo dell’imponente castello visconteo sforzesco di Novara – documentano la passione e l’amore che i giovani manager mettono per perseguire la propria mission imprenditoriale, liberamente fruibili sui canali Instangram e Facebook sia di Soluzione Spa che di Cavó Accessori, dove stanno ottenendo grande successo con visualizzazioni record.



In merito all’esito del progetto, Salminci e Novello sottolineano: “Speriamo che queste interviste possano essere fonte d’ispirazione per tanti ragazzi che, come noi, hanno voglia di sognare e di costruire qualcosa di grande, qui sul nostro territorio”.