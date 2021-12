Sughi pronti, CIRIO presenta la prima gamma con datterino 100% italiano

Cinque nuove referenze realizzate con ricette originali e di alta qualità che valorizzano la filiera italiana anche per carne, basilico e cipolla.

È il pomodoro datterino 100% italiano il protagonista indiscusso della nuova linea di Sughi Pronti Cirio con Datterino, che presenta cinque referenze tutte caratterizzate dall’inconfondibile sapore dolce di questa prelibatezza coltivata nelle aree più vocate della Puglia.



Nuovo concept, nuove ricette e nuovi packaging: queste le innovazioni messe in campo da Cirio – lo specialista del pomodoro italiano dal 1856 - per puntare ad una fascia premium di consumatori con proposte distintive, di estrema qualità e realizzate con le produzioni della filiera agricola italiana.



I Sughi Pronti Cirio con Datterino rappresentano la prima linea di sughi ad essere completamente composta da referenze che contengono il pomodoro datterino, introdotto in tutte le ricette per arricchire il gusto e avvicinarsi alle richieste dei consumatori. Non più quindi un semplice ingrediente, ma un vero e proprio filo conduttore di questa gamma destinata ad innalzare il valore dello scaffale.



I Sughi Pronti Cirio con Datterino derivano dalla passione e dall’attenzione posta nella scelta delle materie prime italiane, che da sempre contraddistingue la qualità Cirio. La cura nella selezione dei pomodori datterini coltivati in Puglia e della carne 100% italiana, così come del basilico e della cipolla provenienti dalla filiera agricola nazionale, valorizza ancora di più il gusto raffinato dei sughi.



Nei Sughi Pronti Cirio con Datterino i processi produttivi tecnologici si uniscono alla tradizionale preparazione casalinga per esaltare il sapore di ogni ingrediente, in particolare quello della carne, che prevede, prima la soffrittura delle verdure, e poi, la rosolatura della stessa.



IL PACKAGING DISTINTIVO



L’iconico vaso in vetro, che da sempre identifica le conserve vegetali Cirio, diviene segno caratterizzante anche dei Sughi Pronti Cirio con Datterino. L’etichetta trasparente, disposta centralmente, esibisce la denominazione della ricetta ben leggibile e mette in risalto l’ingrediente principale, il “Datterino”.



CONFEZIONI E GAMMA



La gamma dei Sughi Pronti Cirio con Datterino, disponibile nel formato in vetro da 350 g, comprende 2 sughi a base di pomodoro e 3 sughi a base di carne, ideali per piatti semplici e veloci da realizzare, ottimi da assaporare.



I Sughi Pronti Cirio con Datterino a base pomodoro sono:



Sugo al Basilico, preparato con pomodoro e basilico 100% italiani, certificato VeganOK e impreziosito con l’olio extra vergine di oliva, per un risultato ricco e profumato.

Sugo al Pomodoro, anche in questo caso la ricetta è certificata VeganOK, con olio extra vergine di oliva, in cui la dolcezza del Datterino è ancora più percettibile.



Il prezzo di vendita consigliato dei Sughi Pronti con Datterini a base pomodoro è 1,99 euro per singola referenza nel vaso in vetro da 350 g.



I Sughi Cirio con Datterino a base carne sono:



Ragù di Carne realizzato con carne 100% italiana di suino e di bovino altamente selezionata per una ricetta dal gusto autentico.

Ragù di Salsiccia e Funghi con carne 100% italiana di suino, funghi prataioli e porcini di alta qualità e con estratto di pepe per esaltare la piccantezza della salsiccia.

Sugo all’amatriciana, un’esclusiva ricetta creata con pancetta 100% italiana, affumicata naturalmente, e con peperoncino.



Il prezzo di vendita consigliato dei Sughi Pronti con Datterini Cirio a base carne è 2,49 euro per singola referenza nel vaso in vetro da 350 g.



I Sughi Pronti Cirio con Datterino sono disponibili nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.

www.cirio.it



ph fonte ufficio stampa