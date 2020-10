Sui passi di San Francesco

Semplicità e bellezza sulle rive del lago Trasimeno: Antico Casale di Montegualandro e Spa e la spiritualità innata di un mondo slow

Spiritualità e relax ad Antico Casale di Montegualandro e Spa, pura Umbria a una manciata di chilometri da Perugia. Ci troviamo nel cuore della regione più “verde” d’Italia, dove si è concentrata la vita di San Francesco d’Assisi, patrono nazionale e amato anche dai non credenti per il suo esempio di vita. Senza alcun dubbio le meraviglie naturali della zona lo hanno ispirato nella stesura del suo celebre Cantico delle Creature, e l’amore per il Creato è un sentimento così vicino alla post moderna sensibilità ecologica che il messaggio risulta quanto mai attuale. D’altro canto la verde, mistica purezza dell’Umbria, ha portato persino un grande monaco buddista a definirla “Tibet d’Europa”, perché la vicinanza alla natura è un sentire comune ai lati più positivi di ogni credo religioso. E il rispetto, sacrosanto, dell’ambiente e l’attenzione al nostro pianeta sono la nuova frontiera dello sviluppo umano. Tutto questo si esalta in un’oasi di bellezza e semplicità come Antico Casale. Le 15 suite, spaziose e arredate con mobili d’epoca, tendaggi in lino e romantici letti a baldacchino in ferro battuto, raccontano una storia fatta di momenti preziosi, e di giorni vissuti in armonia con le stagioni che si avvicendano. Un luogo prezioso, unico, forgiato da secoli di storia ma rimasto immutato nella luce, nelle dolci colline, nel riflesso dell’acqua, dettagli che invitano alla meditazione e aiutano a ricaricare le energie interiori. In un mondo dominato da fretta e stress ritrovare un ritmo slow, pacato, fatto di gesti misurati e semplici è un vero dono. Ed è questo che Antico Casale riserva ai suoi ospiti, un tempo diverso, dove fermarsi ad ascoltare i propri pensieri, riposare in un’atmosfera intima, lasciarsi cullare da dolci massaggi di benessere e incantare da ciò che si ammira intorno a sé. Una vacanza che tutti dovrebbero concedersi.



Per informazioni:



Antico Casale di Montegualandro e Spa

Via Montecchio 1

06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)

Tel 075 8230295 - Cell 335 5601861

info@anticocasale.it

www.anticocasale.it