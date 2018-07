Summer Jamboree, anteprima festival con The Rhum Runners

Festival Internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50. Senigallia (Marche, AN) 1/12 agosto 2018

Summer Jamboree



The Hottest Rockin' Holiday on Earth!

Senigallia (AN) -



La XIX edizione del #SummerJamboree sarà presentata dalla blogger, pasticcera e pin-up Alice Balossi (ITA) e dal carismatico frontman e cantante Jackson Sloan (UK), con la partecipazione amichevole di Dario Salvatori.





Programma di Giovedì 2 agosto, Anteprima Festival:



ROCCA ROVERESCA, SENIGALLIA (AN) , ore 20:00,

THE RHUM RUNNERS (FRA).





Kraken Stage | Giardini Rocca:

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita



19.00 – 20.00 DJ Big 10 Inch.



20.00 – 21.00 DJ Heidi.



21.00 – 22.00 THE RHUM RUNNERS FRA.



22.00 – 23.00 DJ Giusy Wild.



23.00 – 24.00 THE RHUM RUNNERS FRA.



00.00 – 01.30 DJ Madame Dynamite.



INFO:

summerjamboree.com