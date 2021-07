SUNDAY RILEY - SKINCARE partner ufficiale della settimana della Moda di Milano

Sunday Riley annuncia la partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana, l’associazione no-profit che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della Moda Italiana e che organizza le Settimane della Moda di Milano.

Nell’ambito della collaborazione, Sunday Riley sarà il Partner Ufficiale nelle edizioni della Settimana della Moda (Donna) di Milano, che avranno luogo dal 21 al 27 settembre 2021 e dal 22 al 28 febbraio 2022. Sunday Riley, in veste di esclusivo skincare partner della Settimana della Moda di Milano, offrirà alle case di moda servizi skincare nei backstage, per preparare la pelle delle modelle prima dell’applicazione del trucco e dello styling dei capelli.



Bilanciando scienza e botanica, Sunday Riley si posiziona come marchio skincare globale, grazie all’impiego di principi attivi e formulazioni scientifiche che offrono risultati immediati e duraturi.



Noto per le sue formulazioni di alta qualità, Sunday Riley è convinto che siamo tre gli ingredienti chiave che tutti dovrebbero usare per la cura quotidiana della pelle. AHA (alfa idrossi acidi), Retinolo e Vitamina C. L’iconico prodotto Good Genes All-In-One Glycolic Acid Treatment di Sunday Riley è il best seller del marchio: a base di acido glicolico (un AHA) ed equilibrato da aloe, citronella e fico d’India, Good Genes ha un’azione levigante ed esfoliante sulla cute, per rimuovere le cellule morte e ridurre al minimo linee sottili, rughe e imperfezioni. Il risultato è una pelle più liscia e luminosa. Fra gli altri prodotti “cult” di Sunday Riley, figurano Luna Retinol Sleeping Night Oil e C.E.O. 15% Vitamin C Brightening Serum.



Il marchio prende il nome dall’imprenditrice Sunday Riley, CEO, Fondatrice, Responsabile della formulazione dei prodotti, madre di quattro figli e testimone dei valori chiave del marchio, che difende i diritti umani e la sostenibilità, non è testato sugli animali e promuove un atteggiamento positivo e possibilista (ossia, rendere possibile anche l’impossibile!).



Come marchio certificato B Corp, Sunday Riley intende continuare ad essere il più sostenibile ed ecologico possibile: dal nuovo packaging più “verde”, all’acquisto dei crediti di carbonio, che vanno a compensare i trasporti per le spedizioni, agli ordini di e-commerce e i processi produttivi. Sunday Riley garantisce inoltre che tutti i fornitori e i sub appaltatori siano valutati in base a criteri fondati sulla sostenibilità e i diritti umani, in conformità con il Codice di Condotta per i Fornitori del marchio. Sunday Riley è fiero delle sue certificazioni PETA e Leaping Bunny, che attestano prodotti non sperimentati sugli animali.