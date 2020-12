Superare la crisi economica con la masterclass gratuita di LLG

Il 5 dicembre 2020, in live stream, Leonardo Leone Group offre una masterclass ad accesso gratuito con due dei migliori money makers italiani per scoprire in quanti modi è possibile superare con successo questo momento di crisi economica.

La crisi economica provocata dalla pandemia ha colto impreparati la maggior parte degli imprenditori e dei professionisti a partita iva in Italia. Dopo un attento e accurato studio di milioni di organizzazioni internazionali e delle loro strategie di successo, la Leonardo Leone Group (holding che raggruppa 53 imprese su tutto il territorio nazionale) ha deciso di mettere a disposizione di tutti le informazioni ottenute organizzando la Masterclass in streaming, accessibile da tutta Italia gratuitamente, il giorno 5 dicembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30.

“Abbiamo scoperto gli elementi distintivi duplicabili e ripetibili anche nel contesto italiano per gestire l’emergenza e riprogrammare la ripresa dei profitti della medie e piccole attività e della produttività dei professionisti a partita iva - spiega il presidente LLG Leonardo Leone -. Coincidenze favorevoli gelosamente custodite nelle loro cosi dette War Room: La sala operativa, il centro di comando, da cui si coordinano le migliori strategie di attacco per fronteggiare una situazione rischiosa”

Ogni società di successo ha la propria war room e LLG ha deciso di mettere la sua a disposizione di tutti in un’unica Masterclass completamente gratuita per essere informati su tutto quanto c’è di nuovo nel panorama internazionale strategico ed imprenditoriale.

Un’iniziativa molto apprezzata nel mondo del business, tanto da attrarre il patrocinio dell’Associazione Imprenditori e Cittadini Uniti. Un’associazione senza scopo di lucro che crede nel potere della condivisione tra professionisti e nell’unione delle diverse competenze per la creazione di idee che possano portare valore nel mercato.

“Non si tratta di scontati consigli di marketing sul come sviluppare nuovi prodotti, cambiare il proprio pubblico o individuare un nuovo mercato - continua Leone, imprenditore di successo in diversi settori -, ma un modo per aiutarci tra noi”.

Armando Perrone ed Eugenio Birikh, due tra i migliori money makers italiani, nonché fondatori dell'agenzia ReMark, in diretta video daranno consigli e indicazioni utili per prepararsi in modo corretto ad affrontare il nuovo panorama economico e sociale che si è sviluppato. Analizzeranno i comuni denominatori di aziende che ce l’hanno fatta in questo momento storico, attraverso casi studio di migliaia di imprese in tutto il mondo. Inoltre, sarà possibile scoprire come non perdere il passo sul terreno dell'innovazione e della performance d’impresa.

La Masterclass, insomma, vuole portare a conoscenza di tutti del modo migliore per ottenere una lucidità mentale per comprendere il mercato, il suo cambiamento e individuare le giuste priorità d’impresa, mettendole in pratica fin da subito. E' rivolta ai liberi professionisti che non hanno ancora un portfolio clienti; agli imprenditori che vogliono affrontare l'onda del cambiamento ma non sanno come fare; ai giovani con una idea di business senza però una guida che indichi la direzione; ma anche a chi ha avuto successo in qualcosa nella vita ma non sa il perché della riuscita.

Le iscrizioni (clicca qui per accedere) sono a numero limitato e si chiuderanno il 3 dicembre alle ore 23.30