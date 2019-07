Superenalotto: jackpot record sfiora 189 milioni di euro, è sempre il più alto al mondo

Il SuperEnalotto mette in palio il jackpot dei record. Ecco le vincite più alte di sempre in Italia

La settimana del Superenalotto si apre con un jackpot record da 188,9 milioni di euro, ancora una volta il premio più alto al mondo. L’ultimo ‘6’ fu centrato più di un anno fa, il 23 giugno 2018: l’attuale sestina continua a migliorare il precedente primato che apparteneva ai 177,7 milioni vinti con la Bacheca dei Sistemi (divisi fra 70 giocatori) nell’ottobre del 2010. Il Superenalotto detta legge in Europa e nel mondo, facendo meglio sia dell’Euromillions (97 milioni di euro) sia dellEurojackpot (27 milioni), così come delle lotterie statunitensi Mega Millions e Powerball, che mettono in palio rispettivamente 137 e 40 milioni di dollari, al cambio circa 121 e 35 milioni di euro. Nella storia del Superenalotto, solamente in sei occasioni il jackpot è stato centrato nel mese di luglio: nel 2015 ad Acireale, in provincia di Catania (21,8 milioni di euro), nel 2013 in provincia di Bologna (13,9 milioni), nel 2004 a Trieste (2,2 milioni), nel 2000 a Ostia, in provincia di Roma (29,2 milioni), nel 1999 a Pomigliano d’Arco, Napoli (5,3 milioni) e nel 1998 a Treviso (1,2 milioni). Di seguito la Top Ten delle vincite più alte di sempre nella storia del Superenalotto.



1 ? 188.900.000,00 euro ?

2 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

3 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

4 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

5 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

6 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

7 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

8 19/05/12 94.836.378,29 euro Catania (CT)

9 25/02/17 93.720.843,46 euro Mestrino (PD)

10 01/08/17 77.735.412,31 euro Caorle (VE)

cr/AGIMEG