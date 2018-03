Svelati 5 motivi per cui il caffè in cialde è migliore di quello fatto con la moka

La moka è uno dei simboli dell'italianità nel mondo e spesso viene associato al buon espresso originale. Con l'avvento delle cialde in carta per il caffè espresso gli estimatori della tradizione sembrano vacillare. La DER Service, esperti di caffè in cialde e capsule, svela 5 buone ragioni per preferire le cialde alla buona e vecchia moka.

Chi dice caffè in Italia spesso si immagina una vecchia ed usata moka sul fuoco. L'aroma del caffè che pervade la casa e cosi inizia la giornata per centinaia di italiani. Sempre più numerosi sono coloro che invece oggi con un pulsante ed in pochi secondi si gustano un caffè espresso preparato con l'uso delle cialde e capsule.



Sembra che il mercato stia cambiando lentamente ma inesorabilmente verso l'uso delle cialde e delle capsule sia originali che compatibili e che la moka stia lasciando il posto all'automazione. La DER Service, azienda toscana leader nella commercializzazione online del caffè in cialde e capsule, ha messo per iscritto 5 buoni motivi per i quali le cialde oggi sono di gran lunga migliori del caffè erogato dala buona e vecchia moka.



Rapidità, semplicità, qualità, scelta ed ecosostenibilità, sono solo alcuni dei motivi presi in esame dalla DER. Se ancora non hai ceduto al fascino della tecnologia ma sei ancora ancorato alla tradizione, questa notizia ti incuriosirà e forse ti aiuterà a prendere la decisione sulla quale stavi meditando da tempo. Buon espresso a tutti!