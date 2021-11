SWITCH OFF: un’opportunità per il settore hôtellerie

LG illustra i vantaggi delle soluzioni professionali per le strutture ricettive e della soluzione Pro:Centric Direct, che trasforma i TV in strumenti interattivi

I cambiamenti portati dall’approssimarsi dello switch off e del passaggio allo standard DVB-T2 rendono necessario per molte strutture ricettive, il rinnovo del proprio parco TV a favore di dispositivi in grado di supportare il nuovo standard di trasmissione. Questa potrebbe essere l’occasione, anche per le piccole strutture alberghiere, di dotarsi di soluzioni professionali sfruttando i vantaggi concreti per il settore hospitality come la comunicazione con l’ospite, il controllo centralizzato e la compliancy con la GDPR.



Grazie alla possibilità di condividere contenuti sempre più smart, interattivi e personalizzati, gli Hotel TV si trasformano in potenti strumenti di marketing per qualsiasi struttura ricettiva.

Inoltre, grazie al controllo centralizzato del parco TV, è possibile aggiornare la lista canali dei singoli TV direttamente da remoto, senza la necessità di farlo su ogni singolo dispositivo, camera per camera. Infine, le soluzioni professionali rispettano la compliance GDPR, grazie a funzionalità che consentono agli ospiti di navigare in rete e collegare i propri account al TV in tutta serenità, senza doversi preoccupare che i propri dati rimangano visibili agli ospiti successivi.



Tutta la gamma di Hotel TV Smart di LG Electronics, azienda da sempre attenta a soddisfare le esigenze e le aspettative di un mercato in continua evoluzione come quello dell’Hospitality, consentono di godere di questi vantaggi. Sono, infatti, compatibili con Pro:Centric Direct, una soluzione dedicata ai professionisti dell’hôtellerie in grado di trasformare i TV in strumenti interattivi. Questa soluzione consente la configurazione dei canali profilata, la proposta di contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti. Pro:Centric Direct semplifica la programmazione dell’interfaccia utente (UI) dei TV dell’hotel e fornisce anche diversi servizi, come la gestione remota basata su rete IP. Il sistema è dotato di template intuitivi e accattivanti ma offre anche tool semplici per la creazione di template personalizzati. Gli operatori del settore possono così customizzare e creare i loro contenuti davvero su misura, in modo che si adattino perfettamente alle esigenze dei loro ospiti. Le comunicazioni possono essere gestite anche in modalità “gruppi”, offrendo così un plus funzionale in caso di convegni o vacanze di gruppo. Che si tratti di schermate di benvenuto o di contenuti promozionali, gli operatori dell’hôtellerie possono facilmente modificare immagini, testi e link visualizzati sul TV. Altra caratteristica degna di nota è la possibilità di gestione del sistema da remoto che permette agli addetti ai lavori di configurare i canali visibili da una certa stanza a seconda della tipologia di ospite. Dal punto di vista dell’utente, l’uso del sistema garantisce un’esperienza davvero su misura e attenta alle sue esigenze. Ogni richiesta dalle camere può essere monitorata e gestita tramite il centro di controllo per una risposta in tempo reale. A differenza di altre soluzioni simili, infatti, Pro:Centric Direct permette una comunicazione bidirezionale, ovvero l’opzione per l’ospite di richiedere alcuni servizi direttamente dal TV. È possibile quindi prenotare un tavolo, visionare il menù e selezionare i piatti, prenotare il room service o anche un trattamento di bellezza. Inoltre, questo sistema consente di rispettare la privacy degli utenti e la compliance GDPR nel momento in cui utilizzano i diversi servizi di streaming o si connettono alla rete tramite il TV. Agli ospiti basta accedere solo una volta ai propri account privati per rimanere collegati fino allo spegnimento del TV, quando il sistema cancellerà automaticamente le credenziali eliminando qualsiasi potenziale problema di privacy e sicurezza.



LG Business Solutions Company

LG Business Solutions Company si propone come partner commerciale affidabile offrendo prodotti e soluzioni inno-vative per diversi settori in tutto il mondo. Con un portafoglio di offerte uniche che vanno dal signage, con le tecno-logie OLED e LED, alle soluzioni fotovoltaiche ad alta efficienza, LG è un nome conosciuto da partner in tutto il mondo. Le soluzioni IT di LG includono monitor, laptop, proiettori, dispositivi cloud, display medici e robot com-merciali, tutti progettati per massimizzare l'efficienza del lavoro e restituire un forte valore a clienti e partner.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni aziendali di LG, visitare www.LG.com/b2b.



LG Electronics Italia

LG Electronics Italia ha sede a Milano e opera nel mercato dell’elettronica di consumo dove é presente con le seguen-ti divisioni: Home Appliances, Air Solutions, Home Entertainment, Information Technology e Business Solutions. Tutte le soluzioni dell’azienda, sia in ambito B2B sia B2C, sono progettate con l’obiettivo di migliorare la vita quoti-diana delle persone attraverso design e funzionalità intelligenti che fanno risparmiare tempo, garantiscono il massimo risparmio energetico e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda.

Per vedere tutti i prodotti consumer di LG Electronics, visita il sito: www.lg.com/it

Per vedere tutti i prodotti B2B di LG Electronics, visita il sito: www.lg.com/it/business

Per rimanere sempre aggiornato, consulta: www.lgnewsroom.it