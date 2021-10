Tabacco, allarme Confagricoltura Toscana: “Crisi senza precedenti, il Governo ci ascolti”

L'intera filiera a rischio per l'aumento dei costi di produzione

“E' necessario salvare la filiera del tabacco. Oltre a Umbria e Veneto anche in Toscana le difficoltà sono tante e crescono le preoccupazioni. C'è un aumento dei costi di produzione tra il 20 e il 30%”. È l'allarme lanciato da Confagricoltura Toscana e da Alessandro Neri, esperto sulla filiera del tabacco. La Toscana, dunque, risponde all'appello lanciato da Umbria e Veneto per salvare il comparto.



“Il settore è in difficoltà - ha aggiunto Neri - e serve l'intervento della politica. Serve che il Ministero faccia un accordo con le multinazionali, è necessario un dialogo tra di loro. Oggi i costi di produzione sono più alti degli introiti, questo è un dato di fatto e bisogna porre rimedio, con urgenza”.



“Non c'è più tempo - ha concluso Neri -. Parliamo di una crisi senza precedenti, il Governo ci aiuti, altrimenti il rischio è che non ci sia futuro per questo settore. E la conseguenza è la perdita di tanti posti di lavoro, aspetto che dobbiamo in tutti i modi evitare. Se non arriveremo ad un accordo col Ministero, dovremo richiedere una conversione per sanare le aziende”.