Taglio del nastro del nuovo negozio di Graziella Braccialini a Firenze

Taglio del nastro per il nuovo negozio di Graziella Braccialini nel cuore di Firenze. La maison, nata dall’unione tra la pelletteria della fiorentina Braccialini e l’oreficeria dell’aretina Graziella, ha ulteriormente consolidato la propria presenza nel capoluogo toscano e ha inaugurato uno store di duecento metri quadrati sviluppato su due piani dove verranno esposte le nuove collezioni di borse e bijoux. La centralità di questo spazio è confermata dalla scelta della location in via dei Calzaiuoli 81/83 che, tra piazza del Duomo e piazza della Signoria, è tra le vie più prestigiose ed eleganti del centro storico di Firenze.



Il negozio è stato ideato dall’architetto Emanuele Svetti che, da tempo, cura il concept dei progetti di Graziella Braccialini in tutto il mondo, andando a fornire al brand un’immagine coordinata e adeguata ai diversi mercati. Questa boutique propone un incontro tra i desideri della donna contemporanea e le nuove sfide multimediali, con finiture di pregio e dettagli innovativi che ambiscono a far vivere uno scenario onirico di spensieratezza e leggerezza in cui scoprire le linee di pelletteria in abbinamento ai bijoux di alta oreficeria caratterizzati da creatività, stile moderno e diversi materiali. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente di Graziella Holding Gianni Gori, del presidente onorario Graziella Buoncompagni e del direttore commerciale e retail Giacomo Gori, in una serata che è stata arricchita anche dalla presentazione della linea Primavera-Estate 2022 di Braccialini dal tema “Orizzonti” che si è svolta allo Chalet Fontana con la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «Firenze è una tappa molto importante - spiega Giacomo Gori, - di un percorso volto a veicolare un’immagine del nostro brand sempre più contemporanea e di un progetto di sviluppo commerciale che porterà a nuove inaugurazioni in alcune delle principali città in Italia e nel mondo: questa apertura vuole proporre un nuovo punto di riferimento per i clienti attenti alle più recenti tendenze del lusso made in Italy».