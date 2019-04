Tante tappe per il Grand prix regionale di burraco

L'iniziativa è dell'U.S. Acli Marche

ASCOLI – Il Breaklive (in via del commercio 70), domenica 14 aprile a partire dalle ore 16, ospiterà la seconda tappa della quinta edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli. L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15,30, il torneo si svolgerà con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate.

In serata sarà possibile, su prenotazione (0736344251) presso il Breaklive al prezzo di euro 20 con il seguente menù: antipasto Breaklive, tagliatelle spettacolo, arista di maiale, verdure e patate arrosto, dolce della casa, acqua, vino e caffè oppure con menù alla carta.

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Pier Luigi (335 7548616) o Valerio (3271376882).

Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com .