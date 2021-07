Taste&Train, un video per lanciare la nuova esperienza di gusto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

La clip racconta la “giornata tipo” che turisti ed escursionisti possono vivere grazie a Taste&Train, una delle Esperienze di gusto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che prevede una serie di soste enogastronomiche presso gli associati della Strada, gestibili in totale autonomia, da raggiungere grazie a pratici e sostenibili spostamenti in treno.

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino prosegue nel suo percorso di creazione e diffusione di contenuti video attrattivi per poter raccontare in maniera semplice e immediata le diverse Esperienze di gusto, nuove proposte turistiche disponibili tutto l’anno e da vivere in giornata per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue migliori eccellenze enogastronomiche, tra visite guidate, pranzi, degustazioni e laboratori di cucina.



Dopo il primo video lanciato in primavera e incentrato sulla formula Taste&Walk, infatti, l’estate vede protagonista Taste&Train, in cui il programma di visite ed esperienze enogastronomiche viene cadenzato non più da percorsi a piedi ma a bordo del treno e dunque con spostamenti tanto pratici quanto sostenibili. Anche in questo caso, i percorsi e le tappe presso le aziende associate vengono affrontati in totale autonomia, seguendo le dettagliate indicazioni del pacchetto che la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino costruirà di volta in volta sulle specifiche esigenze dell’ospite nelle zone interessate dal passaggio della ferrovia, tra Valsugana, Valle dell’Adige, Piana Rotaliana, Vallagarina, passando per Trento e Rovereto.



Nella clip, della durata di 2’ 30’’, due amiche si lanciano alla scoperta di alcuni giacimenti enogastronomici, integrando la giornata anche con approfondimenti storico-culturali, attraversando graziosi borghi ricchi di fascino.



Seguirà un terzo video incentrato sulla proposta bici, con Taste&Bike, che verrà girato in autunno, nel pieno del foliage, in modo da mostrare le bellezze di ogni stagione e le tante attività fruibili.



Il video è disponibile al seguente link bit.ly/tastetrain; tutti i video e i dettagli sulle esperienze sono inoltre pubblicati sul sito www.tastetrentino.it/esperienzedigusto , ma anche sul canale Youtube della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino (link) e sui canali social dell’Associazione, con l’intento di raggiungere i potenziali ospiti, sia residenti in Trentino che provenienti da fuori provincia.



Le Esperienze di gusto si affiancano ai Viaggi di gusto, ovvero proposte da due o più giorni, e alle vacanze “tailrored made” che lo staff della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino costruisce sulle specifiche esigenze dell’ospite, e intendono appunto offrire esperienze autentiche e memorabili, in cui i produttori aprono le porte ai visitatori per raccontare la propria realtà in una esclusiva formula “one to one”.



