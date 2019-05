Teatro della Fortuna, Fano: stagione 2019/20

Le Baccanti, residenza in allestimento con la regia di Emma Dante, inaugura la nuova stagione, dall’1 al 3 novembre

TEATRO DELLA FORTUNA, FANO. S T A G I O N E 2 0 1 9 / 2 0.



EVENTO INAUGURALE

in collaborazione con

Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

RESIDENZA DI RIALLESTIMENTO

venerdì, sabato, domenica

1, 2, 3 NOVEMBRE

Compagnia dell’Accademia

LE BACCANTI

di Euripide

Regia EMMA DANTE.



venerdì, sabato, domenica

29, 30 NOVEMBRE / 1 DICEMBRE

RESIDENZA DI RIALLESTIMENTO

Nuovo Teatro – Fondazione Teatro della Toscana

LUIGI LO CASCIO, SERGIO RUBINI in

DRACULA

da Bram Stoker

adattamento Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini

regia Sergio Rubini



venerdì, sabato, domenica

20, 21, 22 DICEMBRE

Nuovo Teatro - Fondazione Teatro della Toscana

ALESSIO BONI, SERRA YILMAZ in

DON CHISCIOTTE

adattamento Francesco Niccolini

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra

regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer



venerdì, sabato, domenica

3, 4, 5 GENNAIO

a.ArtistiAssociati – Pigra srl

VERONICA PIVETTI in

VIKTOR und VIKTORIA

liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel

regia Emanuele Gamba



venerdì, sabato, domenica

7, 8, 9 FEBBRAIO

La Pirandelliana - Compagnia Molière - ABC Produzioni

ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO

CATERINA MURINO, PAOLA GASSMAN in

OTTO DONNE E UN MISTERO

di Robert Thomas

regia Guglielmo Ferro



venerdì, sabato, domenica

13, 14, 15 MARZO

Dreams Producers

EDY ANGELILLO, CHIARA NOSCHESE

AMANDA SANDRELLI, SERGIO MUNIZ in

TRES

di Juan Carlos Rubio

regia Chiara Noschese



venerdì, sabato, domenica

3, 4, 5 APRILE

ShowBees – Art Works Production - Associazione musicale Vittorio Gnecchi Ruscone

DANIEL EZRALOW

OPEN