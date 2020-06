Tecnostudi Comunicazione vince una Special Star alla XXIV Edizione del Premio Mediastars

L’agenzia di comunicazione bolognese si aggiudica il prestigioso Premio per il secondo anno consecutivo

Giugno 2020. Un’altra soddisfazione per Tecnostudi, a coronamento del traguardo per i quarant’anni di attività che è stato raggiunto nel 2019. Nonostante il periodo complesso che il mondo intero si trova ad affrontare, è giunta all’agenzia la conferma della vittoria, già avvenuta per la XXIII Edizione riferita all’anno 2018, del Premio Mediastars per la XXIV Edizione.

Il trofeo Mediastars rappresenta, da più di 20 anni, un autorevole premio indipendente che rende merito alla professionalità di chi, tramite le proprie competenze e il proprio impegno, si distingue nel mondo della comunicazione, contribuendo in modo determinante al successo dei propri clienti. Tra gli iscritti ad ogni edizione vi sono importanti agenzie pubblicitarie, case di produzione audiovisiva e web factoring.

La Giuria Tecnica ha assegnato a Tecnostudi la Special Star nella sezione Social Media per l’Interaction Design. Vincitrice, la campagna advertising su Facebook e Instagram “Tecnologia Flex disegnata intorno a te”, realizzata per la promozione della linea di prodotti Flex di Medela Italia, nell’ambito della gestione degli stessi canali social della sede italiana della multinazionale. Un riconoscimento che rende l’agenzia orgogliosa e che è stato ancor più apprezzato con il rinnovo della collaborazione e della fiducia che Medela Italia, leader nel settore degli ausili per l’allattamento al seno, continua ad accordare a Tecnostudi anche per l’anno in corso.



Elena Sabattini, AD dell’agenzia: “È sempre un grande onore veder riconosciuta la nostra creatività nel gestire la declinazione per il pubblico italiano di una campagna lanciata a livello internazionale: ci dà una conferma importante sul fatto che la strada percorsa è quella corretta e i risultati fatti ottenere al Cliente si distinguono per incisività ed efficacia. Il tutto all’interno di una strategia che nel 2019 ci ha visto al fianco di Medela Italia nella ridefinizione della loro presenza social e digital, e che prosegue con successo anche quest’anno.”



A proposito di Tecnostudi

Tecnostudi Comunicazione è l’agenzia di comunicazione che promuove con innovazione e competenza la visibilità dei propri clienti dal 1979. In 4 decadi di rivoluzioni del mercato e del marketing l’agenzia si è attestata nel panorama della comunicazione bolognese come punto di riferimento per Multinazionali e PMI.