Tekhne alla 57° edizione del Salone del Mobile di Milano

Tekhne, azienda specializzata nelle soluzioni d’arredo contract e nell’arredamento d’interni, sarà presente al Salone del Mobile 2018. Nel corso dell’evento svelerà le nuove collezioni e le sue inedite collaborazioni con importanti designer internazionali. Ma non solo.

La 57° edizione del Salone del Mobile che si terrà dal 17 al 22 aprile sarà l’occasione in cui Tekhne svelerà le nuove collezioni: Cape (Daniele Debiasi, Federico Sandri), Caura (Vicent Clausell), Dada, (Debonademeo), Harlequin (Markus Johansson), Frantz, Gap e Nene (Producks), Inari (Belinda Mazzer), frutto di importanti collaborazioni con designer internazionali.



La filosofia che contraddistingue il rinascimento dell’azienda attraverso i nuovi prodotti è il Feel Beauty: un modo di pensare e realizzare gli oggetti che va oltre la moda per arrivare a una perfetta sintesi tra bellezza e funzionalità, proprio come il significato stesso della parola Tekhne (dal greco τέχνη téchne, arte, saper fare). Feel Beauty significa pertanto toccare davvero con mano la bellezza del prodotto finale, per un’esperienza unica che parte dallo studio delle forme fino all’utilizzo del prodotto calato nell’ambiente di lavoro. Ma Feel Beauty è anche Made in Italy, Made in Friuli a rimarcare l’importanza di valori sinonimo di bellezza, passione e qualità da esportare in tutto il mondo.



Tutte le collezioni, inedite, si contraddistinguono per le collaborazioni con importanti designer internazionali, tra cui quella dello studio Producks che ha dato vita a Gap e Nene ma anche alla collezione best selling Frantz, con la quale il duo di designer israeliani Yoav Avinoam & Gil Sheffi ha saputo interpretare il design in modo da riaffermare il valore del legno attraverso delle forme curve e armoniose. Altra collezione d’eccezione è Cape, che si arricchisce con la nuova poltrona a pozzetto realizzata dai designer Daniel Debiasi e Federico Sandri, che costituisce un’estrema sintesi di massimo comfort e minimo ingombro grazie all’originale schienale avvolgente.



Dal 2016 Tekhne ha iniziato un percorso di rebranding con l’obiettivo di diffondere il significato e la cultura della bellezza, un modo di creare prodotti di qualità per ogni occasione senza scendere a compromessi tra estetica e funzionalità. Il tratto distintivo di Tekhne è sempre stato quello di adattare i prodotti in termini di forme e materiali agli spazi da arredare, soprattutto avvalendosi di collaborazioni con designer e architetti dalla grande esperienza nel settore Ho.Re.Ca.



“Feel Beauty” afferma Daniela Riitano, General Manager di Tekhne “nasce dal desiderio di parlare di futuro, di speranza perché, credendo e investendo nei giovani talenti, nei designer, nelle loro idee e nei loro progetti noi abbiamo ritrovato l’entusiasmo, la voglia e la possibilità di uscire dall’esperienza della crisi. Il nostro senso etico, il nostro essere responsabili, il nostro essere coraggiosi ci hanno portato ad aprirci alle novità, alle persone ideatrici, a nuove relazioni! Abbiamo messo al centro di questo progetto il potere dei sogni, dei loro e dei nostri sogni, la forza della conoscenza, l’arte del saper fare. La capacità di restare fedeli alla qualità, intesa come valore di essere e fare impresa è il risultato della scelta di un processo che richiede attenzione, impegno e coinvolge tutti coloro che in essa o per essa operano. Ne scaturisce il prodotto, un equilibrio di forme, un alto livello qualitativo, una bellezza che lasciamo a voi scoprire.”







Francesco Pastoressa

Ufficio Stampa L’Ippogrifo®

Tel. +39 040 761404

www.ippogrifogroup.com



TEKHNE nasce a Cormòns (Gorizia) nel 1994. La sua identità si fonda sulla cultura del progetto e, grazie alla professionalità acquisita negli anni di attività e presenza sul mercato internazionale, l’azienda si è specializzata nelle soluzioni d’arredo contract e nell’arredamento d’interni. Le collezioni di sedute, poltroncine e tavoli rappresentano per TEKHNE la base di partenza per arrivare a soluzioni di arredo fortemente personalizzate, a misura dell’esigenza del cliente. La capacità di adattare i prodotti in termini di forme, materiali e dimensioni agli spazi da arredare, infatti, ha sempre rappresentato una delle ‘competenze distintive’ di TEKHNE. Le numerose collaborazioni con designer internazionali rispecchiano la filosofia dell'Azienda che guarda alla bellezza come importante valore aggiunto delle sue collezioni.