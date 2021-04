Tempo Arabba e Opal Quiz vincono l’iF Design Award 2021

In questo panorama di eccellenza, Acquabella si è distinta con la vittoria di ben due iF Design Award che, per l’edizione 2021, ha ottenuto circa 10.000 candidature da ben 60 Paesi del mondo.

Organizzato dall’ autorevole istituzione tedesca iF International Forum Design, il prestigioso iF Design Award 2021 è il riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle eccellenze del design di tutto il mondo. Sin dalla sua nascita nel 1953, fino a oggi, l’iF Design Award valuta i prodotti candidati secondo criteri fondamentali, come la progettazione di un oggetto bello e funzionale e l’impatto che questo può avere nella vita quotidiana. Un importante premio internazionale che ogni anno può vantare una giuria di designer e progettisti influenti, invitati a valutare qualità e virtù dei prodotti candidati.



In questo panorama di eccellenza, Acquabella si è distinta con la vittoria di ben due iF Design Award che, per l’edizione 2021, ha ottenuto circa 10.000 candidature da ben 60 Paesi del mondo.



La nuova vasca da bagno freestanding Opal Quiz, così come il nuovo piatto doccia Tempo Arabba sono, infatti, stati premiati per il loro straordinario design e per l’innovazione nell’uso di materiali e finiture.



Con la sua trama ipnotica di forme geometriche riprodotte su tutta la superficie, Opal Quiz rappresenta una grande rivoluzione nella categoria delle vasche da bagno. L’elemento distintivo è la particolare texture Quiz, che unisce il moderno look “concrete” di Beton, la microtexture di Zero e le venature naturali di Ethnic, tutto in un’unica finitura per un risultato piacevole al tatto e ad altissima definizione. L’accogliente forma ovale di questa vasca da bagno haute couture, si caratterizza per il dettaglio del bordo più spesso, che consente di appoggiare flaconi, spugne e dispenser per avere tutto a portata di mano.



Ma non solo… Opal Quiz è la prima vasca da bagno realizzata in Akron®, l’innovativo materiale di alta qualità brevettato Acquabella, ottenuto dalla combinazione di poliuretano e cariche minerali. Akron® presenta eccellenti proprietà antibatteriche e antiscivolo, con un’estrema resistenza a eventuali urti o graffi.



Come Opal Quiz, anche il nuovo piatto doccia Tempo Arabba è realizzato in Akron®. Oltre alle misure standard, questo modello può essere richiesto nella speciale versione su misura con dimensioni personalizzabili, grazie alla composizione del materiale che permette di essere tagliato con estrema facilità.



Tempo Arabba si caratterizza per la speciale texture Arabba, che riproduce alla vista l’effetto della pietra, e al tatto la sensazione delle fibre naturali tessute a mano. Inoltre, il design morbido con angoli leggermente smussati, cambia la classica configurazione del piatto doccia, consentendo all’acqua di scivolare lungo il perimetro e di confluire in una sottile griglia che raccoglie il flusso.



Opal Quiz e Tempo Arabba, infine, sono disponibili in un’ampia gamma di colori che include la linea Standard, Naturally Made e qualsiasi tonalità della scala cromatica RAL/NCS.



Acquabella



Con una storia che ha inizio quasi 30 anni fa a La Vall d’Uixó (Valencia), e che continua ancora oggi con una presenza in oltre 40 Paesi del mondo, Acquabella è un brand spagnolo, leader nella progettazione di prodotti per l’ambiente bagno. Piatti doccia, vasche da bagno, piani lavabo, lavabi free standing e da appoggio, pannelli, mobili contenitori e colonne idromassaggio, sono realizzati solo con materiali innovativi ed estremamente resistenti.



Alle texture ad alta definizione, la cura dei dettagli, l’attenzione al design e alle tendenze contemporanee, Acquabella affianca un costante impegno nella ricerca di soluzioni personalizzate. L’approccio custom-made, orientato alla realizzazione dei desideri di una clientela sempre più esigente, fa di Acquabella un’azienda flessibile e versatile, in grado di adattarsi a ogni tipologia di richiesta, anche la più ambiziosa.