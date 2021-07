Tempo di Enosophia, per il Grand Tour delle Marche

Dal 23 al 25 luglio Sant’Elpidio a Mare ospita il Grand tour delle Marche Enosophia esplora la vigna del dopo-Covid Con “Tinto” di Decanter, cene enologiche, degustazioni multispazio, percorsi bike in vigna e serate di jazz & vino

Un week end di incontri, Italia autentica, borghi in festa e genuina convivialità, con propo-ste del gusto guidate dalle vibrazioni aggreganti del nettare di Bacco. È il richiamo di Enosophia, dal 23 al 25 luglio a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. È anche la riscossa del turismo di prossimità che però evolve puntando ai “fondamentali”, come si direbbe in gergo calcistico, nella regione che ha dato i natali al ct Roberto Mancini, fresco di primato europeo!



Circolare, sostenibile, autentico e non replicabile, etico per natura, l’universo-vino si presta a tracciare, oggi più che mai, la giusta rotta per l’Italia del dopo-covid.

Venerdì pomeriggio attenzione puntata sui “nuovi vini” con il Forum Assoenologi e la par-tecipazione di personaggi quali Riccardo Cotarella, presidente nazionale dell’associazione ed eno-logo di fama mondiale, insieme al fenomeno più luminoso del connubio vino-digitale, ossia Marco Magnocavallo, amministratore delegato di “Tannico”. A seguire un’innovativa degustazione pro-fessionale “phygital”, con postazioni di assaggio collocate in Umbria ed in Abruzzo, oltreché natu-ralmente a Sant’Elpidio a Mare, in connessione diretta tra loro.

Alle 21:30, in Piazza Matteotti, il jazz diventa “Di-Vino” con il concerto opening del Sant’Elpidio Jazz Festival e la degustazione abbinata a prodotti del territorio.



Sabato pomeriggio… “tutti sui pedali!”, con un percorso esperienziale in bici tra centro sto-rico e vigne, ed in serata cena nei ristoranti del centro storico in abbinamento alle cantine del ter-ritorio ed uno spettacolo musicale.



Domenica 25 luglio approfondimento dedicato ad Andrea Bacci, illustre elpidiense vissuto nel XVI secolo, eclettico esploratore del sapere, archiatra pontificio ed estensore del primo vero trattato sul vino. A partire dalle 19:00 la piazza centrale di Sant’Elpidio a Mare si anima di vini e ti-picità enogastronomiche locali. Il gran finale vedrà protagonista Tinto, conduttore di Decanter su Radio Rai, con una presentazione spettacolo in parole e musica del suo primo romanzo “Il collo della bottiglia”.

La seconda edizione di Enosophia è tappa del Grand Tour delle Marche (www.tipicitaexperience.it), il circuito di iniziative promosse da Tipicità ed ANCI in collaborazione con Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Enosophia continua poi per tutto l’anno con eventi speciali ed iniziative dedicate agli stu-denti. Informazioni sul programma e riferimenti nel sito web ufficiale www.enosophia.it.