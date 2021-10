TENNIS & FRIENDS, al Foro Italico si festeggiano dieci anni di prevenzione

Sabato 9 e domenica 10 ottobre al via l’XI edizione dell’evento dedicato allo sport e alla salute

TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, della salute e dello sport. Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l’evento fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.



Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla cerimonia di inaugurazione dell’XI edizione dell’evento, che si terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme al prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis & Friends e Veronica Maya madrina dell’evento.



Il progetto e i numeri



Nato dieci anni fa da un’intuizione del prof Giorgio Meneschincheri, Tennis & Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A testimoniare il successo che l’evento ha riscosso nel corso degli anni e l’impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa 595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17 milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre 166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell’ultima edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021, sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.



Il programma



Nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche, neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno.



A disposizione dei visitatori anche l’hub vaccinale, a cura dell’Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione anti Covid- 19. Le visite specialistiche ed i vaccini verranno garantiti fino ad esaurimento.



Le visite potranno essere prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure direttamente all’interno del Villaggio della Salute e dello Sport.



S come salute ma non solo. Anche lo sport la fa da padrone ed è pronto a regalare momenti di svago e divertimento nelle due giornate dedicate alla prevenzione. Dalla simulazione di volo all’arrampicata allo skateboard, i visitatori potranno cimentarsi e testare le proprie abilità con diverse discipline sportive, grazie anche al contributo delle Federazioni sportive italiane – come FIC -Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione Wellness, FIR – Rugby, FISE – Sport Equestri, FITARCO – Tiro con l’arco, FITET – Tennis da Tavolo, FPI – Pugilato, FISR – Sport rotellistici, FIPT – Palla Tamburello, FIDASC – Federazione Italiana Armi Sportive, Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo sport preferisce guardarlo, immancabile l’appuntamento con il torneo di tennis dei vip “Ambassador per la prevenzione” o dei medici che sfideranno il resto del mondo tra diritti, rovesci e volée.



Spazio anche all’informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile, all’importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di vita.



Protagoniste della prevenzione, in questa XI Edizione, saranno le strutture sanitarie: ASL Roma1, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il Policlinico Universitario Campus Biomedico, l’Ospedale San Carlo di Nancy, l’Ospedale Cristo Re, la Casa di Cura Villa Betania, il Tiberia Hospital, l’Istituto di Medicina dello Sport dell’Acquacetosa, Sanità Militare Interforze, Sanità della Guardia di Finanza, Sanità della Polizia di Stato, Consorzio ICI – Istituto Clinico Interuniversitario.



Tra le società scientifiche: SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica; SIOT – Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Area del piede; SIU- Società Italiana di Urologia; SIMIT – Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali; SIO e ChF – Società Italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale; FOCE – Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologici; SIP – Società Italiana di Pediatria. Presenti anche i volontari della Croce Rossa Italiana e della onlus Andrea Tudisco, che si occupa di clown terapia.



La manifestazione anche quest’anno è realizzata con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, FIT, Sport e Salute S.p.A., Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive.



Molti i Sostenitori, gli Amici e gli Ambassador storici di TENNIS & FRIENDS presenti all’evento: Veronica Maya, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Max Giusti, Max Gazzè, Dolcenera, Jimmy Ghione, Pago, Ludovico Fremont, Luca Capuano, Mara Santangelo, Stefano Pescosolido, Diego Nargiso, Dario Marcolin, Max Paiella, Philippe Boa, Giorgio Borghetti, Stefania Barca, Vincent Candelà, Pierpalo Pretelli, Alberto Urso, Marcello Sacchetta. Veronica Maya, Maria De Filippi, Paola Cortellesi Edoardo Leo, Paolo Bonolis, Gimmy Ghione, Mara Santangelo, Vittorio Brumotti, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Neri Marcorè, Dolcenera, Marco Tardelli, Vincent Candelà, Lillo&Greg, Stefano Pescosolido e Bernardo Corradi.



“ Uno degli aspetti più significativi di questi dieci anni è proprio la grande rete di solidarietà che si è creata attorno a Tennis & Friends e che ha visto collaborare istituzioni, realtà sanitarie, volontari, campioni dello sport, personaggi del mondo della cultura e della scienza, organizzazioni, aziende, in vista di un obiettivo comune: sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della cura di se stessi, che passa innanzitutto attraverso la prevenzione e l’informazione. La pandemia purtroppo ha portato a una riduzione dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre non ha svolto gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito a una drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo perso”, commenta Giorgio Meneschincheri, Medico specialista in Medicina Preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondatore di Tennis & Friends.



“Non smetterò mai di ripetere che ciò che rende possibile TENNIS & FRIENDS da oltre dieci anni, è un avvenimento unico al mondo. E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale – totalmente gratuito - non posso che essere orgoglioso di vedere che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa manifestazione diventino sempre di più. Abbiamo iniziato con due aree dedicate alla prevenzione della tiroide. Ora sono sempre di più i professionisti che operano in molteplici aree dedicate a visite, check-up e screening gratuiti. L’originale ‘format sanitario’ ideato dal Professore Giorgio Meneschincheri, che ha unito sport, salute e divertimento, ha invogliato anche chi, di solito, ha timore di eseguire visite di prevenzione. Sabato 9 e domenica 10 ottobre vi aspettiamo ancora un volta per festeggiare insieme i nostri dieci anni di prevenzione.” Presidente onorario di TENNIS & FRIENDS, Nicola Pietrangeli.



“Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che, soprattutto in un periodo come questo, è la principale forma di difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute. Prevenire significa avere rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli altri. Iniziative come Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare l’opinione pubblica, ma uno strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi, visite e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso, intervenire”, ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del Lazio di Tennis and Friends”.



“Anche quest’anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra salute – afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza –. Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare l’insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione sportiva per l’impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura della prevenzione”.



“Non posso che continuare a congratularmi con quanti promuovono un’iniziativa che incarna lo spirito di cui il movimento sportivo italiano necessita, soprattutto in questo periodo. Tennis & Friends, infatti, mette insieme la pratica sportiva con la cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del proprio fisico. Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto scoprire ancora di più l’importanza dell’attività fisica e quanto l’assenza di sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti della socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine." Valentina Vezzali, Sottosegretario allo sport.



“Unire sport e salute. È senza dubbio questa la grande ricchezza di “Tennis and Friends”, un appuntamento ormai consolidato, non solo per la città di Roma, e che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei dieci anni di vita. Una manifestazione che ha registrato sempre numerose presenze, di tutte le età, mettendo a disposizione dei visitatori eventi, appuntamenti, ma anche e soprattutto tanti check up gratuiti, di fondamentale importanza per la prevenzione prima ancora che della cura. Un messaggio al quale vogliamo fare eco, che intendiamo diffondere il più possibile, per promuovere la cultura della prevenzione come presupposto fondamentale per il benessere di ognuno di noi e dell’intera collettività.” così in nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



“Siamo davvero lieti di ospitare nella nostra città l’XI edizione di Tennis&Friends che si terrà presso il Parco del Foro Italico nelle giornate del 9 e 10 ottobre. Invito tutti i cittadini a partecipare all'evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening e check-up gratuiti. È importante promuovere i valori dello sport, invitando le persone a prendersi cura della propria salute con uno stile di vita sano. Ci saranno inoltre anche dei percorsi specifici dedicati ai bambini e alle donne. Promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce è, ora più che mai in questo periodo, fondamentale per poter escludere l’insorgenza di problematiche di salute”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.



“La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un evento di punta sul quale fondare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport, il nostro compito è infatti diffondere il più possibile fra la cittadinanza le abitudini alla prevenzione e alla diagnosi precoce, basi per la promozione di uno stile di vita sano. Ringrazio gli organizzatori, su tutti il Prof. Meneschincheri, per l’impegno profuso negli anni nel portare avanti con impegno e passione il progetto che, numeri alla mano, sta divenendo anno dopo anno sempre più un appuntamento irrinunciabile per tantissimi cittadini”, dichiara l’Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti.



“Da sempre Prevenzione e Sport sono un ‘binomio indissolubile’. La Federazione Italiana Tennis è sempre entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un evidente e decisivo ritorno in termini di promozione per il tennis italiano. Tennis & Friends è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione” , commenta Angelo Binaghi, Presidente della F.I.T. – Federazione Italiana Tennis.



“I ragazzi sono stati forse i più penalizzati dalla pandemia a causa dell’isolamento, della mancanza di contatto con i coetanei e dell’interruzione dell’attività sportiva. Lo dimostra il rilevante numero di accessi al Pronto soccorso del Bambino Gesù di adolescenti che manifestavano segni gravi di disagio psichico, aumento delle depressioni e dei disturbi del sonno. Ci auguriamo che la manifestazione Tennis&Friends possa essere uno spazio per i ragazzi che la visiteranno per capire che non sono soli con i propri problemi e un’occasione per promuovere nuove alleanze tra il mondo dello sport, le istituzioni, gli operatori della salute e della sanità a favore dei più giovani” commenta Federico Vigevano, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



“Mai come ora, iniziative come quella di Tennis & Friends, che da oltre 10 anni sostiene e persegue in maniera concreta a titolo gratuito, l’importanza della prevenzione attraverso lo Sport, sono basilari per avvicinare il più possibile le persone ad un concetta di cura della persona in termini di salute. Quello che il Professore Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends è riuscito a fare insieme a tutti i suoi sostenitori, sia di quelli istituzionali che sanitari è di un’utilità incredibile. Un connubio straordinario”, commenta Gianni Ocleppo, Presidente del Comitato d’Onore delle ATP Finals di Torino.



“Da diversi anni Tennis & Friends svolge con passione e ottimi risultati la campagna per la prevenzione sanitaria, sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili di vita. Una delle principali missioni di Sport e Salute è proprio promuovere l’attività fisica nel senso del benessere, della salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato con Tennis&Friends attraverso l’Istituto di Medicina dello Sport,polo di eccellenza sanitaria.di Sport e Salute e lo faremo ancora.” Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute S.p.a.



A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS



Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Beppe Convertini, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.