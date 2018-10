Tenuta Primero presenta le attività invernali e anticipa le novità 2019

Il camping village Tenuta Primero di Grado (GO) annuncia le sistemazioni disponibili durante il periodo invernale e le novità in arrivo a primavera, con l’inizio della stagione 2019.

L’estate di Grado (GO) non finisce mai e Tenuta Primero ( www.primerogrado.com ), dal 1962 tra i punti di riferimento delle vacanze tra natura e divertimento in Friuli-Venezia Giulia, presenta le attività invernali e anticipa le novità della stagione 2019.



Terminata la stagione balneare, infatti, Tenuta Primero rimane aperta per accogliere i turisti a Grado tra l’autunno e la primavera, un periodo dell’anno in cui “L’isola d’oro” continua a farsi apprezzare per la sua splendida posizione tra il mare e la laguna dai colori cangianti, il tutto a soli 10 minuti d’auto dall’area archeologica di Aquileia (UD).



Ai turisti della “bassa stagione”, tale solo dal punto di vista delle vacanze in spiaggia, Tenuta Primero riserva le confortevoli sistemazioni della gamma Marina Suites: camere doppie, mini suite e suite dotate di ogni comfort e con vista sulla Marina Primero. Ad impreziosire l’offerta di alloggi dall’elevata qualità, ci sono servizi TOP disponibili anche durante l’inverno, come l’accesso al Golf Club Grado, alla Marina con gli ormeggi per le imbarcazioni e al raffinato ristorante della struttura.



Per Tenuta Primero l’apertura invernale delle Marina Suites rappresenta il filo conduttore tra la stagione 2018 e quella 2019 che si preannuncia ricca di novità. Con la riapertura primaverile dell’area Camping Village, infatti, Tenuta Primero offrirà ai turisti in visita a Grado una nuova area giochi con animazione per gli ospiti più piccoli e le nuove sistemazioni dotate di ogni comfort: Tenuta Primero Cottages; Garden Cottages in versione standard, family e superior; Marina Cottages; Beach Cottages.





Ecco le novità 2019:



TENUTA PRIMERO COTTAGES

Tenuta Primero Cottages presenta un design unico, con una perfetta simmetria esterna, un ingresso enfatizzato dal portico e porte panoramiche dai colori combinati. Tutte le case offrono soluzioni innovative, quali le prestigiose cucine con elettrodomestici moderni ed efficienti, i bagni in stile hotel, gli spazi per lo stivaggio e l’illuminazione curata nei dettagli: le Tenuta Primero Cottages sono delle vere case e ricordano le suite di un hotel di lusso. Lo spazio, l’ambiente e gli accessori sono fondamentali per godersi la vita al loro interno. Le camere sono spaziose, luminose e ariose. Ognuna è dotata di letti confortevoli, illuminazione regolabile, ampio guardaroba. I bagni interni sono di alta qualità, con lavandini di grandi dimensioni, docce ampie e toilette. All’esterno, la veranda in legno naturale è completamente coperta, arredata con angolo divano e tavolo con sedie che rendono queste strutture ancora più esclusive, per il totale relax. Il giardino privato, recintato dalle piante e con un cancello privato di entrata, comprende sdraio e tavolino. Ogni casa ha un parcheggio auto dedicato e viene fornita con inclusi: biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, TV satellitare e accesso internet Wi-Fi.



GARDEN COTTAGES

La versione STANDARD per 2 persone offre una camera con letto matrimoniale, divano in ecopelle, angolo cottura con lavello, tavolino, frigorifero con il congelatore, bagno con doccia, lavandino e toilette. L’illuminazione ambientale è a led in tutte le stanze ed ogni finestra è dotata di zanzariere. La veranda in legno è coperta e attrezzata, con annesso un giardino privato. La versione FAMILY per 6 persone propone una camera doppia con letto matrimoniale e due camere doppie con due letti singoli, divano in ecopelle, cucina con lavello, piano cottura, frigorifero con il congelatore, tavolo da pranzo con sedie, due bagni con doccia, lavandino e toilette. Anche in questo caso l’illuminazione è a led, sono presenti le zanzariere in tutte le finestre e la veranda in legno è coperta, attrezzata e con annesso un giardino privato.

La versione SUPERIOR per 4 persone offre due camere doppie con letto matrimoniale, divano in ecopelle, cucina con lavello, piano cottura, frigorifero con il congelatore, tavolo da pranzo con sedie, un bagno con doccia, bidet, lavandino e toilette, un bagno con doccia, lavandino e toilette. L’illuminazione ambientale è a led in tutte le stanze ed ogni finestra è dotata di zanzariere. La veranda in legno è coperta e attrezzata, con annesso un giardino privato.



MARINA COTTAGES

Marina Cottages per 2 persone è una camera doppia con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto in ecopelle, cucina openspace con penisola e sgabelli, piano cottura, lavello, frigorifero con il congelatore, un bagno con doccia, lavandino, bidet e toilette. Completano la dotazione: aria condizionata, riscaldamento a pavimento, cassaforte, illuminazione ambientale a led, zanzariere, tende a giorno per le porte di entrata, veranda in legno coperta e attrezzata, giardino privato.



BEACH COTTAGES

Beach Cottages per 4 persone è una camera doppia con letto matrimoniale più una camera doppia con due letti singoli, soggiorno con divano letto in ecopelle, cucina openspace con penisola e sgabelli, piano cottura, lavello, frigorifero con il congelatore, lavastoviglie, forno microonde, cassaforte, tavolo da pranzo con sedie, un bagno con doccia, bidet, lavandino e toilette, un bagno con doccia, lavandino e toilette. Completano la dotazione: illuminazione ambientale a led in tutte le stanze, zanzariere per tutte le finestre, tende a giorno per le porte entrata, veranda in legno coperta e attrezzata, giardino privato.



Maggiori informazioni su Tenuta Primero e sulle novità 2019 sono disponibili su: www.primerogrado.com