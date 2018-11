Terme a caccia di lavoratori: @Work4all sabato e domenica al Palaberta per far incontrare domanda e offerta

@WORK4ALL fa tappa a Montegrotto Terme il 24 e 25 novembre presso il Palaberta. Due giornate di Workshop, casi di successo, e soprattutto tanti stand dove le aziende avranno la possibilità di presentarsi e i candidati di farsi conoscere e lasciare il loro curriculum con un colloqui diretto!!.

Workshop, casi di successo, e soprattutto tanti stand dove le aziende avranno la possibilità di presentarsi e i candidati di farsi conoscere e lasciare il loro curriculum. È @Work4all, la manifestazione che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 novembre al Palaberta di Montegrotto Terme. “Abbiamo pensato - spiega l’assessore al Sociale di Montegrotto Terme, Elisabetta Roetta - di contribuire a far incontrare tra domanda e offerta di lavoro in un evento specifico, ospitato in un luogo comunale e offrendo anche servizi a chi è alla ricerca di lavoro”. “Per noi - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - è importante che le aziende del territorio riescano a trovare personale qualificato e nello stesso tempo che chi è alla ricerca di lavoro possa trovare soddisfazione nel nostro territorio”



@Work4all patrocinata anche dal Comune di Padova e dalla Regione del Veneto vedrà sia la partecipazione di aziende del territorio (Hotel La Residence & Idrokinesis, Abano Grand Hotel, Grand Hotel Trieste&Victoria, Hotel Due Torri e Hotel Terme Metropole, Hotel Garden Terme) di diverse agenzie interinali (Adecco, During, Injob, E-Work, Umana, ParTime, Arkigest, Tempi Moderni) e anche di altre aziende come la Cigierre, leader in Italia nello sviluppo e gestione di ristoranti tematici multietnici, grande distribuzione come la Despar, assicurazioni Generali, Tecnocasa, e inoltre Trasporti Quadrini e Sos Famiglia che fornisce servizio badanti, assistenza ospedaliera e servizi sanitari.



Informagiovani Montegrotto Terme con un suo stand supporterà i candidati per la redazione e la stesura dei cv, mentre la Consulta dei Giovani si occuperà di informare i visitatori sulle opportunità formative ed educative del territorio. Umana SpA avrà uno spazio per i colloqui e uno per la simulazione del colloqui di lavoro, un servizio generalmente molto apprezzato. Il portale ParTime Job supporterà i candidati e segnalerà loro tutti i lavori part time.



I candidati avranno la possibilità di incontrare direttamente le aziende e partecipare ai Job Speed Date. Nella due giorni ci saranno seminari gratuiti con esperti di settore: sabato 24dalle 9.30 ci sarà la presentazione delle aziende e dei loro iter di selezione, alle 15 un incontro sugli strumenti utili per la ricerca del lavoro a cura di Informagiovani di Montegrotto Terme, alle 17 la presentazione di alcuni casi di successo (Y-40-40, la piscina più profonda al mondo, presenterà se stessa e come è nata l'idea); domenica 25 alle 10 ci sarà un momento di confronto sul mondo del lavoro e l’orientamento professionale con l’esperta Jessica Traverso, alle 14 un seminario sull’uso della grafologia nella ricerca del personale e alle 16 la presentazione di alcuni casi di successo (Ortofrutticola Euganea presenterà se stessa e come è nata l'idea).

I candidati che desiderano sostenere un colloquio possono già ora iscriversi al sito www.work4all.it cliccando su “prenota il tuo colloquio”.



Tra i profili ricercati alcuni sono specifici per il settore alberghiero della destinazione Terme e Colli: camerieri, addetti alle applicazioni del fango, massaggiatori, cuochi, segretari di ricevimenti, portieri notturni...altri invece sono generici per il settore dei servizi, in particolare operatori socio sanitari, infermieri, ma anche autisti con patente B, progettisti meccanici, consulenti commerciali, laureati in tecnologie alimentari, consulenti assicurativi, periti, impiegati commerciali e neodiplomati in meccanica ed elettrotecnica, tra i vari.



Nella prima edizione di @work4all che si è svolta ad Albignasego a maggio ci sono stati oltre 700 partecipanti, che hanno sostenuto oltre 500 colloqui. Di questi 80 hanno avuto sbocco in un’assunzione.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.work4all.it.



UFFICIO STAMPA

Comune di Montegrotto Terme

Silvia Giralucci

STAFF @WORK4ALL

Menegazzo Massimo

Sarah Lantieri