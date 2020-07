TERREGIUNTE - Vino d'Italia: presentato con successo in Puglia, a Manduria, dopo la calorosa accoglienza del Jet-Set di Cortina d'Ampezzo

Alla Masseria Li Reni della famiglia Vespa un evento turistico enologico che rilancia il fascino dell’Italia

In occasione dell’inaugurazione della Masseria Li Reni della famiglia Vespa a Manduria (Taranto) mercoledì 1 luglio i presidenti della Regione Puglia Michele Emiliano e della Regione Veneto Luca Zaia hanno partecipato alla presentazione del progetto Terregiunte “Vino d’Italia” di Masi Agricola e Vespa Vignaioli per passione. Sandro Boscaini e Bruno Vespa hanno spiegato come negli ultimi anni si sia realizzata la vecchia loro aspirazione di mettere insieme uve delle due tenute per far nascere un vino unico e importante che sintetizza in maniera autorevole e sorprendente le vocazioni di due grandi regioni.



Per Vespa: “Terregiunte è il coronamento di un sogno. L’Italia unita dalla fusione di due vini vicini, frutto prestigioso di due regioni lontane. Un grande vino per rafforzare l’orgoglio italiano nel mondo”.



“Terregiunte è condivisione di valori italici veraci. Un vino rosso d’Italia che porta un messaggio moderno, un più comprensibile “Made in Italy” anche per Paesi come la Cina, dove è pura utopia pretendere che si conoscano le tante, troppe - pur se eccellenti - denominazioni territoriali del nostro Paese. Un “Fratelli d’Italia” enologico” ha commentato Boscaini.



I curatori del progetto, gli enologi Riccardo Cotarella e Andrea Dal Cin, hanno spiegato come si è arrivati dalla loro felice collaborazione a un risultato frutto della passione di due imprenditori, di dimensioni e di tradizioni pure tanto diverse, per superare con una assoluta novità tanti preconcetti ormai stantii in un mondo che cambia e si muove a grande velocità. Terregiunte “Vino d’Italia” ha l’ambizione di essere un esempio utile a sviluppare progetti simili.



I due governatori hanno esaltato – oltre che la straordinaria qualità del vino – il valore simbolico del nome. Gelose delle loro identità storiche e culturali, le due regioni si riconoscono infatti in un disegno unitario necessario oggi più che mai al rilancio di un senso comune di appartenenza all’Italia, l’antica Enotria del vino.

Durante la cena, Terregiunte è stato servito solo in bottiglie magnum 2016 che hanno esaltato ancor di più il valore singolarissimo del prodotto.



MASI AGRICOLA: Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con passione i valori delle Venezie. La sua storia inizia alla fine del XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini, tutt’ora proprietaria, acquista pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio dei Masi”, nel cuore della Valpolicella Classica. Masi ha un’expertise riconosciuta nella tecnica dell’Appassimento, praticata sin dai tempi degli antichi Romani per donare concentrazione ai vini e innovata costantemente dal Gruppo Tecnico Masi, ed è uno degli interpreti storici dell’Amarone: il suo Presidente, Sandro Boscaini, rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con questo vino un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Oggi Masi produce cinque diversi Amaroni, la gamma più ampia e qualificata proposta al mercato internazionale e altri vini iconici, interpretazioni originali della tecnica dell’Appassimento, come il Campofiorin. Da oltre quarant’anni ha avviato un ambizioso progetto di valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante, proprietari della tenuta che in Valpolicella può vantare la più lunga storia e tradizione, con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina con vigneti in Rovereto e con Canevel, produttore di Spumanti di eccellenza in Valdobbiadene. Masi possiede inoltre le tenute a conduzione biologica Poderi del Bello Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina. Con il progetto “Masi Wine Experience” Masi ha aperto al pubblico le porte delle proprie sedi in Valpolicella e negli altri luoghi dove ha trasferito la propria anima e i propri valori, proponendo attività di visita e degustazione, rivendita e foresteria presso le diverse sedi aziendali e di ristorazione nei Masi Wine Bar and Restaurant di Canova sul Lago di Garda, Cortina d’Ampezzo e Zurigo. www.masi.it