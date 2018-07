Terzo appuntamento con “Salute in cammino Ascoli” Lunedì 23 luglio si cammina e si conoscono “Le porte di Ascoli”

Camminata con guida per ammirare le ricchezze storiche ed architettoniche della città.

ASCOLI – Lunedì 23 luglio terzo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” che abbina in una stessa serata movimento, salute, cultura e turismo. Si tratta di un progetto realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”.



Si parte alle 21 da Piazza Arringo ed il tema della serata sarà “Le porte di Ascoli” con un percorso cittadino particolarmente interessante.



La partecipazione è gratuita, per aderire basta presentarsi 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.



Ai due precedenti appuntamenti della manifestazione hanno partecipato tanti cittadini che hanno potuto ammirare le ricchezze storiche ed architettoniche della città.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero 3442229927.