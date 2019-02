TerzoSapere: Karamellenews.it eletta 1ª Best Practice di Anspi Liguria. Video

Parlare di bene formula vincente del Magazine Nazionale di Informazione Positiva.

Karamellenews – Buone Notizie da NON Scartare è il miglior progetto Anspi Liguria. Questo è quanto decretato dall’Associazione Nazionale San Paolo Italia della regione costiera che, nell’individuare le realtà meritevoli di entrare nella top ten Best Practice, ha voluto sul podio più alto il nostro Magazine Nazionale di Informazione Positiva ritenendolo la più innovativa e lungimirante idea di comunicazione sociale ed educativa. Una concretizzazione che, per questo, rispecchia a pieno gli ideali della mission Anspi.



L’identificazione dei dieci migliori progetti regionali è frutto di Terzo Sapere (#terzosapere), iniziativa di Anspi Nazionale – partita il 28 giugno 2018 per chiudersi il 28 dicembre 2019 – che beneficia del finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n.1/2017). Oltre a coinvolgere i comitati regionali Anspi di Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Puglia e Liguria, essa si sta realizzando in collaborazione con le Polisportive giovanili salesiane, Perugia per i giovani onlus, l’associazione di promozione sociale InOut e una trentina di realtà fra comuni, università e associazioni di tutto il territorio nazionale. Nel video a fondo articolo la presentazione dei due progetti al comando della classifica finale Best Practice Anspi Liguria.



Nato col coraggioso e visionario obiettivo di realizzare un’informazione che punta a riscoprire e riaprezzare le piccole cose nella convinzione che le “buone notizie” sono spesso racchiuse proprio in gesti semplici, Karamellenews da ormai diverso tempo sta vivendo in uno strato di grazia, aggiungendo, alla gratificazione dei moltissimi lettori da tutta Italia, gli enormi riconoscimenti e le soddisfazioni che giungono da ogni dove, compresi i prestigiosi Diplomi al Merito del Premio Nazionale Movimento Gentilezza 2018 e la grandiosa visibilità derivata dal libro della Giornalista Silvia Vaccarezza Tg2-RAI “Tutto il bello che c’è oltre il tg” di cui è coautrice il Direttore di Karamellenews.it, Silva Bos (Scrittrice, Giornalista, Ideatrice e Direttrice della Testata Giornalistica Karamellenews, già conosciuta a livello nazionale per l’inclinazione a tematiche sociali e per essere foundress di progetti di Informazione Positiva).



Comprensibile e incontenibile l’orgoglio di Karamellenews, a partire dallo stesso Direttore Silva Bos al Presidente Anspi San Rocco Editore Don Contardo Colombi (sacerdote amato anche per la sua dolce abitudine di elargire buone caramelle e bonbon: da qui, con un voluto gioco di parole, il nome Karamellenews ) cosi come tutta la redazione “perché è un’avventura che sta dimostrando la forza di un pensiero condiviso: parlare di bene fa bene, ed è anche così che possiamo rendere il mondo un posto migliore. Noi cominciamo da qui! E tu?“.



QUI il video della diretta Anspi Liguria



Nella fotogallery qui di seguito anche la copertina e la doppia pagina che la rivista di Anspi Nazionale di Gennaio 2019 ha dedicato a Karamellenews.it