The Bridge presenta la capsule collection Tattoo

Il cuore sacro, il pugnale, la farfalla e il teschio. Quattro sono i disegni originali creati dall’artista Elli Poison per la capsule collection The Bridge Tattoo, presentata in occasione della riapertura dello storico punto vendita in via Vacchereccia a Firenze.

L’eccezionalità di questa edizione speciale sta nel fatto che ogni pezzo è unico ed esclusivo, decorato a mano e venduto solo nelle boutique del marchio fiorentino e sul suo web store.



L’ispirazione arriva dalla volontà di rendere omaggio all’heritage di The Bridge, una storia di materiali eccellenti e lavorazioni sapienti, con radici nel mondo dell’artigianato e della tradizione conciaria toscana.



I pezzi della capsule sono uno zainetto, una shopping bag, un portafoglio da donna, uno da uomo e l’iconica saddle bag nella sua versione originale degli Anni Settanta e nella sua riedizione con la patta tondeggiante; tutti nel pregiato cuoio pieno fiore The Bridge, conciato usando tannini vegetali secondo una tradizione centenaria in cui la tamponatura, eseguita a mano con rulli d’ambra, è il segreto per una morbidezza e una luminosità assolutamente uniche.



Ogni Boutique The Bridge espone soltanto 4 pezzi, tutti diversi, ma è possibile ordinare nei negozi e sul web store la borsa desiderata.