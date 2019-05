The Dark Angel Voice l'album d'esordio di Lexi FreeSpirit

LEXI FREESPIRIT Dalla sua costante ricerca di sonorità diverse e intriganti nasce The Dark Angel Voice

Album che è uscito in anteprima e con un’edizione speciale il 31 ottobre del 2018, con musiche curate dal musicista, compositore e arrangiatore Fabio Santangelo che si è avvalso di tastiere, sintetizzatori e vocoder digitali, e testi a cura della stessa cantautrice; testi che nascono dalle poesie che da giovane la cantautrice soleva scrivere. L’album consta di 10 brani inediti, tutti in inglese, più un arrangiamento personale della bellissima ballata “Scarborough Fair”, tributo a quelle terre anglofone che da sempre sono la passione della cantautrice, definita da tutti “voce d’angelo” (da qui, il titolo del primo CD). Con Santangelo ha fondato una web label indipendente, la FSMusic Label, costantemente alla ricerca di talenti sommersi da promuovere, che ha già all’attivo numerose release, da Lexi stessa, a Santangelo, fino a Eddie Santillo e la band rock cristiana dei Dual Sound. Nel suo curriculum vanta collaborazioni importanti come quella con il compositore Fabio Santangelo che ha realizzato insieme a Lexi le musiche e gli arrangiamenti del disco d’esordio della cantautrice; con l’attore e regista Giuseppe Cristofani per il quale, insieme a Santangelo, ha scritto la colonna sonora della pièce teatrale “Via di fuga” andata in scena in Sicilia (a Scicli) nel 2017; ha partecipato alle audizioni regionali del “Tour Music Fest” nel 2017 ed è stata Finalista al “Disconnected Music Contest” 2018. Al via il suo tour di presentazione dell'album "The Dark Angel Voice" 2019,



Potete ascoltare The Dark Angel Voice sulle maggiori piattaforme digitali:

-Spotify >>https://open.spotify.com/artist/4ibJoTDMMaD6DLcnbjGJYl

-YouTube Music>> https://music.youtube.com/browse/UCOIWYaD9-yrlgqZQfqKN6pQ

-Amazon Music>>https://music.amazon.it/artists/B01GG9QQB0?ref=dm_sh_26f8-9890-dmcp-5ead-38214&musicTerritory=IT&marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4



Info e Contatti

http://bit.ly/RedOwlManagement

FaceBook: https://www.facebook.com/TheRealLexiSinger/

http://www.lexifreespirit.com

Email: lexi@lexifreespirit.com

Ufficio Stampa/Booking: redowlmanagement@gmail.com

Etichetta discografica: FSMusic Label

Distribuito da : Independent Label