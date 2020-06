Together We’re Strong – L’aiuto che arriva dalla musica

In giorni difficili come quelli che stiamo vivendo oggi, a fare la differenza è il cuore delle persone. In questo periodo siamo riusciti a vedere come in molti abbiano fatto squadra per aiutare chi è più in difficoltà. E in fondo, sono questi i gesti che contano di più.

Tra i tanti che hanno cercato di dare una mano, troviamo Brian John Harwood e Dustin Word. Il primo è membro dei Kansas Stone, duo country canadese. Il secondo è un cantante country, anch’esso originario del Canada.

Ma in che modo hanno cercato di aiutare? Ovviamente, con ciò che sanno fare meglio: musica! I due hanno sfruttato la loro amicizia per creare una canzone, “Together We’re Strong“. Con loro, altri 16 artisti country canadesi: da Aaron Pritchet a Cory Marks, passando per Jason McCoy Alee fino a Jason Blaine.



I proventi ricavati saranno devoluti totalmente all’ Unison Benevolent Fund, un’organizzazione benefica no-profit, la quale si propone di aiutare i medio-piccoli artisti canadesi che vivono solo di musica. L’obiettivo è quello di aiutare soprattutto coloro che sono meno famosi, in momenti di malattia, difficoltà economiche e sociali.

In questo periodo, dove il COVID-19 ha costretto il mondo dello spettacolo ad uno stop forzato, le azioni di questa organizzazione sono più che mai importanti per sostenere la musica.



“Stare positivi insieme è l’unica cosa che possiamo fare. L’unione è forza” ha dichiarato Brian John Harwood a proposito del brano.

Dustin Bird si esprime così: “Credo che in momenti di avversità dobbiamo rimanere uniti. Come canadesi e membri dell’industria musicale abbiamo la responsabilità di fare qualsiasi cosa per generare un cambiamento positivo attraverso questa forma d’arte“.



La canzone ha un duplice scopo: come già detto è nata per raccogliere fondi a favore degli artisti canadesi, ma vuole anche ricordare Jennifer Casey, pilota della Canadian Airforce Snowbirds (pattuglia aerea acrobatica canadese), morta in un incidente aereo poco prima che il brano fosse pubblicato. Nel video sono presenti spezzoni di riprese in volo, sia di Jennifer, sia dell’aeronautica canadese in generale.



Da quando è stata rilasciata, Together We’re Stong ha raggiunto 60.000 streams su Spotify, ed in una settimana il video ha già 22.000 visualizzazioni su YouTube. I numeri sono in continuo aumento. Domani sera, nella puntata di Me and My Country, il nostro Stefano Dj Wild Eagle parlerà del brano e ve lo farà ascoltare.