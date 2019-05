Top IDj Angelus Marino

Angelus Marino nato in provincia di Foggia è considerato uno dei più quotati artisti internazionali del genere Elettro-minimal House, con quasi trent'anni di esperienza alle spalle.

Angelus Marino nato in provincia di Foggia è considerato uno dei più quotati artisti internazionali del genere Electro-minimal House, con quasi trent'anni di esperienza alle spalle. La sua carriera inizia a 15 anni in una radio del sul paese dove diventa un vero e proprio enfant prodige della musica. All'inizio degli anni 90 collabora con DR FEELX, ICE MC, CORONA, DABLITZ, NETZWERK, con il gruppo dei DATURA, gli USURA, con il Deejay Ramirez, DIGITAL BOY e altri artisti del panorama Dance internazionale. Colleziona esperienze in molte discoteche ed entra in contatto con gli ambienti anderground italiani e trova ispirazioni per le sue produzioni interessandosi al Mush up tra House, electro e minimal . Nel 2003 Angelus ha un riconoscimento come 'rivelazione dell'anno' al Premio Italia Dance Music nei Music Awards danesi, e la sua candidatura come Rivelazione Internazionale in Francia. Nel 2012 pubblica il singolo Virus che consacra Angelus a livello internazionale e nel 2013 produce il disco dal titolo VERTIGINE dal brand Vertigine. "VERTIGINE" è anche il nome di un'organizzazione di eventi e serate che si svolgono in diverse zone d’Italia e all' Estero. Nasce come progetto multimediale dedicato interamente alla cultura giovanile. Il progetto Vertigine propone un concetto del divertimento senza eguali, che assorbe dal "basso" le correnti evolutive e le essenze culturali e stilistiche di un presente che è in continuo divenire. Vertigine ha uno stile unico, un'atmosfera sensazionale che è il risultato di una ricerca artistica dalla quale emerge con forza la volontà di trasformare le tendenze in puro movimento sonoro. Il linguaggio degli spettacoli si esprime nelle performances dance, nelle animazioni cine-teatrali e nelle manifestazioni ad alto impatto emotivo. Le espressioni musicali oniriche ed inquietanti, dalle quali deriva lo stile unico di Vertigine, conferiscono al progetto una nota di trasgressione. L'unicità di una notte Vertigine si esprime nelle proiezioni del genere horror e dark, nella musica sempre all'avanguardia e nel pubblico. Nel progetto Vertigine collaborano i djs: Angelus Marino, DR FEELX, Naike Rivelli, Deborha Orlandini, Adam Clay, Killer Faber, Moka DJ, Marco Meloni, Silvano Del Gado , Giava dj , Missy Jay , Luca Martinelli m2o, special voice Henry Pass. Il loro è un mix fra: Electro Minimal House, techno, trance, deep-house e jungle garage-house. Il Cast di animazione è formato da ragazze Immagine, ballerine e Drag Queen. Proprietario dell’etichetta discografica “ANGELUX D.N.A.” con la quale solo nell'ultimo anno ha prodotto più di 40 successi e della “D.N.A. LABEL”, linea esclusiva d’abbigliamento uomo/donna di prossima produzione. Angelus ha dato vita ad un programma radiofonico, "TELETRASPORTO DNA DIXIT", che ha origine da un disco da lui prodotto"TELETRASPORTO DNA", 668 sono le emittenti radio che trasmettono il programma in tutto il mondo tra cui RADIOSCIA con cui l'artista è in stretta collaborazione. Fino ad ora abbiamo tracciato una biografia sommaria di Angelus Marino, ora cerchiamo di entrare nel profondo di questo artista e carpire quali sono i suoi ideali, i suoi obbiettivi e da cosa trae ispirazione per comporre i sue successi. La carriera di questo artista inizia negli anni 90 quando ancora regna la voglia di divertirsi stando insieme cantando a “squarciagola”, quando la musica è ancora “pura” non contaminata da tutta la digitalizzazione che si svilupperà negli anni 2000. Gli anni 90 in cui ogni singolo pezzo viene prima composto e poi trasformato, mantenendo cosi una sua originalità e non creato direttamente al pc come succederà negli anni 2000. E' infatti la realtà musicale degli anni 90 che l'artista, nato come compositore, cerca di portare avanti. Collega di una vita di Dr Feelx (venuto a mancare nel 2017) ha come obbiettivo diffondere l'ideale che li accomuna, il quale diviene un vero e proprio progetto, cioè la musica come messaggio di pace che unisce e viene compresa de tutte le popolazioni senza distinzioni di razza, di sesso e religione. In ricordo del collega scomparso a breve uscirà il brano “Get Down” Angelo Marino Feat Dr Feelx Etichetta Joltirecords, Edizioni Lungo viaggio Angelus Marino italiano di origine, ora residente in Marocco, grazie alle sue collaborazioni lavorative in tutti i continenti entra in contatto con artisti con diversi stili musicali che possono spaziare dei canti gregoriani, essendo una persona molto spirituale al reggae, ai quali unisce le propria creatività dando vita a successi senza eguali. A tal proposito citiamo il nuovo brano reggae in uscita in collaborazione con con Mister Cash,artista proveniente dal Marocco, intitolato “Jah Fire” Etichetta Smilax Publishing Inoltre Angelus è ambasciatore Onlus per la Pace nel mondo non a caso uno dei suoi successi è un vero e proprio inno alla libertà della donna nel mondo. Progetti per il futuro di Angelus Marino oltre a nuove collaborazioni, poter passare più tempo in Italia e rispolverare le collaborazioni con gli artisti degli anni 90 per far conoscere alle nuove generazioni e far rivivere a tutti i suoi fans l'atmosfera di quei tempi. Non ci resta che aspettare e sperare che tutto ciò accada. Unica tappa Italiana devo si potrà ascoltare questo grande artista sarà ad Agosto in Puglia. Alcune delle ultime uscite: ANGELUS MARINO FEAT.DR.FEELX "TO THE CLUB REMIX"

"TO THE CLUB REMIX" by Angelus Marino feat.DR.FEELX Profotto da ANGELUX D.N.A., Etichetta Joltirecords, Edizioni Lungoviaggio

"ENGAGEE" by ANGELUS MARINO feat. MANOLA MARCHESE Brano originale prodotto e curato da Gianni Testa - Manola Marchese - Sonia Bellin - Fabio Torregrossa Etichetta Joltirecords, Edizioni Lungoviaggio UFFICIO STAMPA: “MP” Impresa dello Spettacolo di Salvo De Vita