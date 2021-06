Topotoma: un progetto per rendere piu' consapevoli i nostri topini

Attraverso un simpatico ed originale roditore di montagna, TOPOTOMA, si vuole educare i nostri bambini (ma non solo) a compiere scelte ed azioni: buone, giuste, pulite ed utili, al fine di dare concretezza ai propositi della Agenda 2030 e risalto ai prodotti ed ai valori delle Valli piemontesi.

(27-05-2021) Può un piccolo topo di montagna rendere più consapevoli i nostri "piccoli topini"? Un simpatico roditore goloso di formaggio è in grado di educare noi ed i nostri bambini a fare cose buone, pulite, giuste ed utili? Secondo gli autori del libro in prossima uscita: "Le avventure di Topotoma", edito da Echos Edizioni, tutto ciò è possibile.



Così nasce il "progetto Topotoma" di cui, il primo libro, rappresenta la punta di diamante.

Nell'elegante testo in carta ricicata, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, un piccolo e curioso roditore condivide tante divertenti avventure con i suoi amici, (curiosi quanto lui), e, sempre in modo positivo, educato e spassoso affronta, con la leggerezza di un topino, temi complessi quali: l'importanza dell'amicizia e della condivisione; il rispetto per gli altri, (per quanto strani possano apparire); la necessità di salvaguardare la natura; l'importanza, per noi e per l'ambiente, di una alimentazione sana.



Topotoma è un topo che vive....semplicemente come un topo. La sua tana, a due passi dalle montagne, è posta nei pressi di un ponte di pietra millenario. Ama le passeggiate nei prati e nei boschi, non guida automobili, non usa smartphone, non compra biglietti aerei ma, da roditore curioso e consapevole, insegna, in modo simpatico, ad affrontare la vita e le sfide che essa ci pone adottando sempre un approccio: buono,pulito, giusto ed utile. Il tutto con una particolare attenzione al territorio da cui origina, (le Valli piemontesi), con le sue ricchezze, spesso poco conosciute, e con i suoi valori universali.



Topotoma è, in realtà, molto più di una serie di libri per l'infanzia. Topotoma è un progetto ampio ed ambizioso che, attraverso : libri; audio-storie; giochi educativi; prodotti etici e biologici; siti web, (www.topotoma.it); social, (Topotomaofficial), collaborazioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, si pone la meta di educare i nostri bambini, (e non solo), per consentire loro di affrontare le sfide epocali che stiamo vivendo.



Si parla tanto di Agenda 2030 e di una educazione impostata verso una cultura più inclusiva, senza disparità di genere, con una assoluta attenzione alle tematiche ambientali ma, spesso, manca "il modo" per diffondere questi messaggi e per concretizzare questi meravigliosi progetti. Si discute molto su come valorizzare le Valli piemontesi ma, spesso, manca "un tramite" attraverso cui farlo. Topotoma, in modo leggero ma mai banale ha questo scopo: sensibilizzare e, nel contempo, consentire di porre azioni concrete al fine di ottenere un "contagio di responsabilità" verso una trasformazione sostenibile, con un occhio di riguardo ai prodotti ed ai valori delle Valli del Piemonte.



Ad accompagnarlo nelle sue "piccole grandi" avventure di questo primo libro, ricchissimo di illustrazioni artistiche capaci di fare sognare, ci sono:

Tometta, una topolina elegante, decisa ed indipendente;

Tupun, un topo un pò impacciato, molto colto, che vive in una bibliotecha;

Diavoletto, un esserino rosso rosso che combina birbonate agli uomini cattivi facendosi aiutare, spesso, dalle sue amiche Masche;

Ortotopo, che, aiutato dalla Fatina dei denti, cura i topi e rende contenti i bambini;

Il Dahu, un animale dalle fattezze "strane" che sta per estinguersi ma non si abbatte e aiuta gli altri nelle difficoltà.



L'origine di questo progetto riconosce tre papà: il compianto poeta e giornaista Ermanno Eandi che, da subito, ha l'intuizione di creare un personaggio etico, capace, senza pedanterie, di veicolare messaggi positivi ed educativi; Silverio Edel, arredatore ed illustratore di fama, capace di creare vere opere d'arte con personaggi originali e divertenti; Giuseppe Casetta, fantasioso dentista di provincia, amante della letteratura per bambini e delle favole di Esopo.

Ma se a loro si deve l'idea originale, nulla si sarebbe potuto fare se non ci fossero stati gli "aiutanti del topo". Un manipolo di entusiastici e tenaci collaboratori che, grazie alle loro abilità e alla loro fantasia stanno permettendo lo sviluppo del progetto.