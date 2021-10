Torino. EKASA GROUP: oltre 20 milioni di fatturato nel 2021 (+ 60% dal 2019, + 30% nell’ultimo anno)

Prosegue la crescita di EKASA GROUP, il gruppo torinese specializzato in progettazione, produzione, vendita e posa in opera di porte per interni, serramenti per esterni e portoncini di sicurezza.

EKASA GROUP, al quale fanno capo il brand di infissi De Carlo e il brand di porte ITALPORTE, sta per chiudere un anno decisamente positivo che conferma il trend dell’ultimo triennio e che farà registrare un incremento di fatturato del + 30% rispetto al 2020, + 60% rispetto al 2019. La previsione è di chiudere il 2021 con oltre 20 milioni di fatturato totale. Registra un + 9% anche per l’export, trainato dalla qualità dei prodotti Made in Italy.

Sicuramente il mondo dell’edilizia sta vivendo un momento positivo ma i risultati di EKASA GROUP superano di molto in percentuale il dato di crescita del comparto in Italia (+9,2%, dato UNICMI). Merito di una attenta politica di espansione ed investimenti, anche sulle materie prime, che proietta il gruppo nel futuro.

Il modello di business è orientato ad offrire ai clienti un servizio completo, efficiente e puntuale. Il gruppo, che nel 2018 ha aggiunto al brand Italporte il brand De Carlo, oggi si pone come interlocutore unico nel mondo delle porte e dei serramenti di fascia medio-alta, tra i più attivi in Italia. I servizi offerti sono ciò che permette a EKASA GROUP di crescere in maniera costante da diversi anni.

La chiave della competitività del gruppo sta nella qualità dei prodotti, nell’attenta selezione dei partner ma anche nella consulenza offerta, nel posizionarsi come interlocutore attento e competente dei clienti, siano essi imprese, professionisti o privati, aiutandoli in tutte le fasi della progettazione.

Con questo obiettivo sono recentemente nati gli EKASA STORE, oggi aperti a Torino, Milano e Taranto, non solo showroom nei quali scoprire gli ultimi modelli e colori ma anche veri e propri studi di progettazione dove ricevere consulenza per la casa da personale specializzato.

Tutti i prodotti vengono progettati, ingegnerizzati e prodotti in Italia. I numeri parlano di un aumento della richiesta e della produttività costante dal 2019 ad oggi. Attualmente EKASA GROUP conta più di 100 dipendenti nelle due sedi di Torino, sito di produzione di Italporte, e Mottola (TA), sito di produzione di De Carlo, ma il progetto di crescita prevede l’inserimento di personale tecnico e produttivo (+ 20%) nel 2022.