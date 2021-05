Torna il “JUNIOR CHEF CAMPUS”

I bambini di Milano imparano a cucinare piatti regionali italiani e a coltivare un orto

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione dell’estate 2020, torna a grande richiesta, il Junior Chef Campus 2021: l’unico dove i ragazzi imparano la geografia culinaria del nostro bellissimo Paese.

Partendo dal territorio e dagli ingredienti, Farm65, - primo e unico Hub Culinario di Milano - propone per i bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni il campus che li intratterrà in cucina dopo la fine della scuola.



La prima edizione, nel 2020, aveva registrato un grande successo e il sold-out di tutti i periodi disponibili. Ora il format evolve e acquisisce un focus di approfondimento anche culturale legato alla geografia e alla storia gastronomica dei territori italiani.

Dopo un anno di lezioni alternate tra dad e presenza, i nostri ragazzi hanno bisogno di socialità e di sentire di partecipare ad un progetto che valorizzi il loro potenziale. Hanno cucinato da casa, magari aiutando mamma e papà, ma perché non renderli autonomi ora?

Il nostro campus prevede un percorso di gastronomia del territorio che valorizza dunque l’origine dei piatti più famosi, raccontando origine e “leggende”, così come gli ingredienti, che possono essere trattati in modo così diverso da nord a sud, da est a ovest.

Nel corso delle due settimane, dal lunedì al venerdì, ogni mattina partiranno idealmente per un viaggio del gusto lungo la nostra penisola imparando nuove ricette, o nuovi trucchi per piatti che hanno da sempre visto realizzare in casa. I nostri chef sono esperti capaci di dialogare con i giovani aspiranti chef.

Un giorno a settimana la mattinata inizierà con la visita all’Orto Brusco – l’orto del ristorante Erba Brusca, che, grazie al suo curatore Danilo Ingannamorte, svelerà ai bimbi e ragazzi una nuova verdura su cui si andranno a costruire i piatti del giorno. Perché, oltre a saper cucinare bene, vogliamo che i nostri ragazzi imparino le basi per apprezzare i buoni ingredienti che fanno anche bene.



JUNIOR CHEF CAMPUS E NA.PA. MILANO

Farm65 è anche socio fondatore ed inserito in Na.pa Milano, il nuovo distretto gastronomico della città, affacciato sul Naviglio Pavese e di cui tanto si sta parlando: una realtà associativa composta da 14 eccellenze legate al mondo enogastronomico, che si alterneranno durante le due settimane per condividere con i ragazzi “chicche” intorno alla propria specialità.

Anche l’olio avrà un suo importante momento con i racconti de I Frantoi, altro socio di Na.pa Milano, così come saranno interessanti gli interventi di Federico Sordo di Distreat, Claudio Sadler dell’omonimo ristorante, Andrea Zazzera di Motelombroso, passando alla Puglia dell’Osteria della Conca Fallata alla Sardegna di Osteria del Mare.

Anche Na.pa infatti è una sintesi perfetta della nostra Italia che i ragazzi potranno scoprire.



JUNIOR CHEF CAMPUS: INFORMAZIONI E CALENDARIO

L’attività si svolgerà nella sala masterclass di Farm 65, l’unica in Italia composta da 24 postazioni super attrezzate con le ultime tecnologie domestiche e nuovo Kenwood Lab. I ragazzi avranno infatti l’occasione di utilizzare le strumentazioni del celebre marchio e verificare con mano come gli strumenti adatti possono davvero aiutare in cucina.

● Posti limitati, solo 24 postazioni. I corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.

● Età`: dai 9 ai 14 anni

● Quota iscrizione una tantum: 30 euro che include il Kit cuoco (2 magliette, cappello chef e grembiule) Quota corso bisettimanale: 490 euro (sconto del 10% dal secondo figlio in poi)

● Periodo: dal lunedì al venerdì, dal 14 al 25 Giugno - dal 28 Giugno al 9 Luglio - dal 12 al 23 Luglio - dal 26 Luglio al 6 Agosto. Orario: entrata 9:00/9:30 – uscita 13:30 (pranzo compreso)

● Non sono richieste capacità in cucina, i ragazzi impareranno con lo Chef. Per informazioni email: info@farm-65.com



Farm 65

Via Alzaia Naviglio Pavese 260, 20142 Milano. Tel. + 39 02 89505741 | info@farm-65.com | www.farm-65.com