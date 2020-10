Torna KUM! Festival che rinnova la collaborazione con il progetto food MicaMole

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona KUM! Festival (www.kumfestival.it), la manifestazione dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche con la direzione scientifica di Massimo Recalcati e il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni.

Il tema di questa edizione speciale del festival sarà proprio La Cura, tre giornate di riflessione in cui psicoanalisti, psichiatri, medici, filosofi, scrittori, architetti e virologi si occuperanno del drammatico momento attuale che il mondo vive con la pandemia, nella convinzione che solo analizzare e capire le dinamiche permette poi di guarire.



Non solo conferenze: una collaborazione importante del Festival è quella con i ragazzi di MicaMole, che si occupano del bar del festival fin dal 2018. Si tratta di un gruppo di ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali, che grazie al festival, e al sostegno della Fondazione Cariverona, hanno trovato una occupazione stabile alla Mole Vanvitelliana di Ancona, anche oltre i giorni della manifestazione e si impegnano in un'impresa sociale che ridisegna il concetto tradizionale di spazio di cultura, ampliandone il senso e le possibilità.



L’iniziativa nasce nel 2018 dalla collaborazione di KUM! con l’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto e la cooperativa sociale Lavoriamo Insieme e, tramite il laboratorio In Pratica Imparo, permette a ragazzi con disabilità e svantaggio sociale di cimentarsi nella cucina e nel servizio in sala.



In programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona 10 lectio e 2 eventi speciali, tutti gratuiti in presenza con prenotazione obbligatoria, trasmessi anche in live streaming sul sito e la pagina Facebook del festival e sul circuito di èTv. KUM! è organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il sostegno della Regione Marche e della Fondazione Cariverona, con le attività sul territorio a cura di Jonas Onlus.