Torna l’appuntamento con salute, cultura e sport

il 31 marzo “Salute in cammino – I luoghi della ceramica”

Domenica 31 marzo, in occasione della “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”, è in programma un nuovo appuntamento con la quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.



E’ infatti in programma (partenza da Piazza Arringo alle ore 9,30) l’iniziativa “Salute in cammino – I luoghi della ceramica”, camminata culturale per le vie del centro storico che comprende anche una visita guidata gratuita al Museo dell’arte delle ceramica in Piazza San Tommaso.



Si tratta di una iniziativa che abbina la salute, la cultura e lo sport permettendo a tanti cittadini di ogni età di conoscere la storia di una attività, quella della lavorazione della ceramica, che nella nostra città è stata ed è tutt’ora molto importante.



Già nella prima edizione della manifestazione “Camminata dei musei” era stata realizzata una visita alla struttura museale ascolana dedicata alla ceramica e c’era stata una ampia partecipazione di pubblico.



Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Ascoli Piceno (all’interno della manifestazione “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”), Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0.



La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteo, in caso di pioggia l’iniziativa prenderà il via direttamente dal Museo dell’arte della ceramica in Piazza San Tommaso.



La partecipazione è gratuita. Informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it