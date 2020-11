Torna Sinergie, l'evento digitale dedicato all'immobiliare dei servizi

Vision e Digital Transformation sono il filo conduttore della 3° edizione dell'evento che coinvolge la filiera dei servizi e della consulenza immobiliare e creditizia. 23 workshop, 3 tavole rotonde e 2 eventi speciali per comunicare opportunità e voglia di ripresa.

Milano, 18 novembre 2020 - Trasformare un business analogico in digitale mantenendo una visione di lungo periodo. È questa la sfida che verrà affrontata a Sinergie il prossimo 27 novembre dalle 10:00 alle 15:30. L'evento sarà online, aperto al pubblico previa registrazione gratuita (www.gerardopaterna.com/sinergie).



Per gli addetti ai lavori l'immobiliare del 2020 sarà ricordato non solo per il Covid, ma anche per le numerose acquisizioni in ambito proptech (il fondo EQT che acquista Idealista e Casa.it, Idealista che acquista Gestim e Miogest, Casavo che acquista Realisti.co). Queste operazioni hanno investito il mercato sottolineando un cambiamento inarrestabile che richiede nuove esperienze, modelli e servizi.



Sinergie si propone di stimolare il confronto e la costruzione di un sistema coinvolgendo portali di annunci, reti agenziali e startup innovative. La maratona vedrà una location fisica trasformata per un giorno in studio televisivo che offrirà un'esperienza utente inedita. Quattro ambienti distinti dove si trasmetteranno in diretta ed in contemporanea 23 workshop, 3 tavole rotonde e 2 eventi speciali. Sarà garantita la giusta interazione col pubblico collegato grazie ad una chat sempre operativa e a sondaggi in tempo reale.



"In un contesto di generale fragilità e apprensione è necessario dare una visione d'insieme, un segnale forte e costruttivo, concentrato sul fare e sulla creazione di valore", afferma Gerardo Paterna, organizzatore dell'evento. "Il digitale può rappresentare una grande opportunità solo se diventa parte strutturale del business e non utilizzato alla bisogna, come una ruota di scorta".



A Sinergie si parlerà anche di comunicazione in relazione all'esperienza dei clienti, provando a rompere una tradizione prodotto-centrica tipica del settore, ma inefficace e non più al passo coi tempi.



La sessione plenaria vedrà intervenire Gerardo Paterna, consulente aziendale e noto blogger immobiliare con la presentazione del report Reti e Aggregazioni Immobiliari. Seguiranno Paolo Iabichino, icona della comunicazione, che ha lavorato con i più importanti brand globali e Rudy Bandiera, divulgatore e punto di riferimento per il mondo digitale.



Partecipare a Sinergie è semplice, basta visitare la pagina dell'evento a questo indirizzo www.gerardopaterna.com/sinergie e registrarsi utilizzando il link disponibile.





---------------------------

Gerardo Paterna ha mosso i primi passi nell'immobiliare nel 1994. Dal 1999 al 2016 è stato agente immobiliare abilitato. Dal 2010 scrive per l'immobiliare, partecipa a conferenze ed organizza eventi. Dal 2016 è consulente aziendale e di comunicazione per reti agenziali, agenzie immobiliari, startup innovative, società di formazione e portali immobiliari. Ha collaborato col Polihub, l'incubatore del Politecnico di Milano nel programma di mentorship. Autore pubblicato del libro Comprare e Vendere Casa - Luoghi comuni, protagonisti e verità di un mercato in continua evoluzione. Produce l'evento annuale Sinergie ed i format video #losgabello e RETV. Vicepresidente di OID, partner italiano di NAR (National Association of Realtor®) per la formazione internazionale degli agenti immobiliari. Nel 2019 fonda la società di consulenza aziendale e di comunicazione Divulgare.

---------------------------



Per ulteriori informazioni:

Divulgare

E-mail: eventi@gerardopaterna.com