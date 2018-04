Torre in Festa... e si accende la primavera

Torna domenica 22 Aprile la m manifestazione organizzata dal Comune di Torre d’Isola: street food, Villa Botta Andorno aperta al pubblico per l’occasione e passeggiate lungo il Ticino per godersi il primo, vero sole Torre in Festa 22 Aprile 2018 Dalle 9 alle 18 Cortile del Comune, Torre d’Isola (Pv) Agenzia Reclam 347 7264448 In caso di maltempo, la manifestazione si terrà comunque

Un’occasione per percorrere i sentieri verso il fiume Ticino e farsi scaldare dal primo vero, sole primaverile che si è fatto tanto attendere in questa primavera 2018. Dove? Quando? A Torre d’Isola, domenica 22 Aprile con Torre in Festa, organizzata dal Comune e dall’Agenzia Reclam.

Tra i protagonisti anche il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa: dalle 9 il cortile del Comune si animerà delle bancarelle del farmers’ market con il meglio del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato. Formaggi, salumi, offelle, vino, riso, confetture, pane, farine, miele, tentazioni di cioccolato come i cuneesi al rum. Special guest, la pasticceria siciliana con pasta di mandorle e cannoli freschi. Dall’isola del sole anche frutta e verdura, olio e olive. Il tutto dal produttore al consumatore secondo la filosofia del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa.

Dalle 12,30, grande risottata e per tutto l’arco della giornata altre prelibatezze offerte dalle associazioni di Torre d’Isola e dal MEC.

Torre d'Isola sarà anche una delle tappe di Pop al Top" alla scoperta di luoghi d'arte e di prodotti tipici della Provincia di Pavia. Questo percorso partirà proprio da Torre d'Isola, domenica 22 aprile con visita a Villa Botta Adorno alle ore 17.30 e degustazione di riso e vino presso la Locanda della Contea alle ore 19.00. L'iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Progetti di Pavia, ha il patrocinio gratuito del Comune e rientra nel progetto più ampio di valorizzazione del territorio promosso e sostenuto da Regione Lombardia.

Villa Botta Andorno – e cascinale annesso - è stata per lungo tempo l'unico edificio abitato di Torre d'Isola intorno al quale è sorto il borgo ad una quarantina di chilometri da Milano. Costruita nel secolo XVIII dai marchesi Botta Adorno, fu in seguito dimora di altre famiglie nobili: i Cusani Visconti, i Litta Modignani, sino ai Morelli di Popolo. Il corpo principale della costruzione si apre verso la piazza del paese in un maestoso ed elegante cortile d'onore e si affaccia verso sud su uno splendido parco, degradante verso il fiume. Verso ovest, si passa poi alla grande corte agricola. Stupendo esemplare di architettura settecentesca, fu al centro di molti eventi storici e come ogni villa che si rispetti è dimora di un fantasma… sarà compito delle guide condurre il pubblico alla scoperta della storia e dei misteri della villa settecentesca.



Dalle 9 alle 18, come è ormai consuetudine, ci saranno le bancarelle del fatto a mano e il mercatino dell’usato di Svuota la cantina! (prenotazione obbligatoria al 333-7679621).



