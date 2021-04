Toscana/Emilia-Romagna: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione - 14 Aprile 2021, ORE 10

il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità.

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni



del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di una terapia per l’intera durata



di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale



volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una



forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E questo



purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici.



Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo la metà



di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70%



(OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e



sociali . Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni



anno mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei



ricoveri dovuti a questo problema.



Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici,



pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le



future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza



sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.



Si tratta del secondo appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà l'attenzione



su quanto avviene in Toscana ed Emilia Romagna







