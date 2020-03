Tra i trend di Marzo di Pinterest i più recenti power food vegetariani

Pinterest svela i trend di ricerca del mese di Marzo in ambito food. In cucina sempre più Pinner amano sperimentare e stanno riscoprendo gli antichi benefici del fungo shiitake.

Lo shiitake è il nuovo ingrediente di tendenza



Dalle numerose ricerche recenti dei Pinner, è chiaro che lo shiitake sta prendendo il posto del cavolo riccio. Quella iniziata come una rivoluzione fondata sul cavolo riccio, e che si era presto trasformata nella moda del cavolfiore, ora è stata sostituita dallo shiitake. Questo fungo ha infatti preso il posto del cavolo riccio al primo posto tra gli ingredienti di tendenza.



Mentre su Pinterest le ricerche di ricette con cavolo riccio sono diminuite dell'11%, quelle di piatti con funghi shiitake sono aumentate del 1654% e, rispetto all'anno scorso, sono stato create quasi il 50% di bacheche in più con ricette a base di funghi shiitake.



Il nuovo ingrediente di tendenza è estremamente salutare, ed è anche una comoda alternativa alla carne. Infatti, le ricerche di alternative vegetariane alla carne sono in aumento (+407%), soprattutto ora che il Meatless March (“marzo senza carne”) è sempre più popolare (le ricerche sono aumentate del 65% nel 2019 rispetto al 2018).



Per le persone alla ricerca di un'ispirazione per le ricette a base di shiitake, quella più popolare su Pinterest arriva dal blog di Vegetarian Gastronomy e propone un panino vegano con funghi shiitake sfilacciati e salsa barbecue.



Hai deciso di provare a usare gli shiitake in cucina? Ecco le ricette più popolari:

1. Panino vegano con funghi shiitake sfilacciati e salsa barbecue

2. Zuppa Wonton vegana

3. Risotto di funghi con shiitake

4. Stufato di kimchi

5. Ricetta per ramen vegetariano

6. Bruschetta ai funghi

7. Zuppa di noodle con bok choy e shiitake

8. Shiitake vegani ricoperti di cocco

9. Zuppa agropiccante cinese vegetariana

10. Yaki udon vegano



Ora non ti resta che assicurarti di avere abbastanza funghi a disposizione per le tue ricette e provare questo ingrediente appetitoso e salutare!



Metodologia:

Gli aumenti di percentuale vengono calcolati facendo riferimento alle ricerche normalizzate tra gennaio 2019 e gennaio 2020. L'aumento delle bacheche create viene calcolato facendo riferimento allo stesso periodo di tempo.



Pinterest è un motore di ricerca visiva per trovare idee da mettere in pratica nella vita quotidiana, da ricette per la cena, a ispirazioni per la casa e lo stile e tanto altro ancora. Ad oggi le persone che utilizzano la piattaforma hanno salvato oltre 200 miliardi di idee in una vasta gamma di categorie, che possono essere scoperte da altri utenti con gusti simili attraverso la ricerca e le raccomandazioni.

Con sede a San Francisco, la piattaforma è stata lanciata nel 2010 e oggi conta oltre 335 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. Disponibile su iOS e Android e su pinterest.com.