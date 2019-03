Tra scienza, tradizione, sapienza di antichi Maestri e guarigione: arriva la nuova tecnica olistica di Antonia Salles, per ritrovare l’equilibrio pisico-fisico, benessere e gioia di vivere.

Aiutare gli altri con le tecniche olistiche: ecco il nuovo ed efficace metodo di Antonia Salles, che con la sua professionalità ti aiuta riacquistare serenità e benessere psico-fisico.

Antonia Salles, nata e cresciuta in Brasile fin da piccola e per tutta la sua adolescenza ha vissuto a Rio de Janeiro dove, la tradizione, la cultura della ricerca e della scoperta di se stessi, erano all’ordine del giorno. Immersa in un mondo caratterizzato da una forte spiritualità, ha frequentato e beneficiato dei centri di “Chirurgia Spirituale”, basanti sull’Umbanda.



L’Umbanda é una religione moderna nata in Brasile, che mescola cattolicesimo, candomblé e la dottrina spiritista di Allan Kardec. Si basa su tre principi: Fraternitá, Amore per il Prossimo, Caritá.

Nata ufficialmente nel 1908 è stata però legalizzata solo nel 1945.



Cresciuta in questo contesto particolare, dopo la laurea in Comunicazione, Antonia si appassiona e studia questi temi. Segue delle scuole specifiche, corsi di formazione e aggiornamento su vari metodi per la cura dell’anima e sulla tecnica dello sciamanesimo del Sol Interior brasiliano, counseling olistico, tarocchi e carte gitane.



Si trasferisce per amore a Milano, dove insieme al marito Matteo fonda, nel 2016, il centro SPAZIO NEL TEMPO, in Via Castel Morrone, 30 (zona porta Venezia). E Segue altri corsi speciali relative alle modalita’ di counseling per aiutare spiritualmente gli altri e, per prima e unica a Milano, le unisce alle conoscenza della Kabala e della tecnica sciamanica del Sol Interior.



Grazie al metodo personale che utilizza, una sapiente miscela fra conoscenza delle tecniche sciamaniche tradizionali brasiliane e la consulenza olistica, Antonia svolge sessioni individuali o di coppia, dove le persone possono ricevere (tramite un percorso personalizzato e su misura), un aiuto per sciogliere i blocchi emotivi interiori, ritrovare serenita’ e combattere ansia e stress.

Antonia, se necessario, insegna a recuperare le energie positive di luce e amore e a liberarsi da pregiudizi, timori e concetti radicati nella mente, che non aiutano a vivere con tranquillita’ e ad affrontare ogni evenienza del modo corretto.



Al centro SPAZIO NEL TEMPO, e’ possibile ritrovare serenita’, calma e fiducia in se stessi: elementi necessari per recuperare l’equilibrio psico-fisico, la centratura di se’, che spesso perdiamo di vista a causa della vita frenetica e dei molteplici impegni stressanti a cui bisogna far fronte quotidianamente.

Al centro in via Castel Morrone, 30 a Milano, sono disponibili anche corsi di meditazione, yoga e crescita e guarigione personale.



Periodicamente si svolgono eventi aperti a tutti, non solo a chi frequenta i corsi del centro, con la presenza anche di grandi Maestri che giungono a Milano, appositamente per tramandare la loro sapienza e aiutare le persone.



Il centro e’ dotato di piu’ spazi, tra cui un grande salone disponibile anche, su richiesta, per eventi, corsi, seminari olistici o iniziative simili.



Il progetto di Antonia per il futuro del Centro? Trasmettere le sue conoscenze e insegnare ad altre persone, le tecniche sciamaniche, il gioco delle carte gitane e altri metodi per indagare nel nostro essere, imparare la consapevolezza, ritrovare l’armonia, la serenita’ e, di conseguenza, le soluzioni per vivere meglio, piu’ felici e gioiosi.





Per ulteriori informazioni:

Antonia Salles Cell. 334 7278122 SPAZIO NEL TEMPO via Castel Morrone, 30 Milano. www.spazioneltempo.it; centro@spazioneltempo.it

FB: @SpazionelTempo