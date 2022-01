Tragara PR amplia il portafoglio clienti: da gennaio 2022 la gestione delle PR & Media Relations di SanaExpert

Tragara PR, agenzia di pubbliche relazioni e ufficio stampa guidata da Cristina Rossi e con sede centrale a Milano, aggiunge al suo portafoglio clienti la realtà tedesca SanaExpert, dedicata all’integrazione naturale.

Da oltre 25 anni attiva nel settore, Tragara PR è specializzata nella costruzione di solide relazioni con i media tradizionali e digitali. Il core business dell’agenzia, è il benessere a 360°: dalla bellezza al turismo, dal fitness al food, Tragara è riconosciuta per la sua capacità di comunicare i brand accentuandone la declinazione lifestyle.



Con SanaExpert – azienda con sede principale a Monaco di Baviera specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di integratori alimentari naturali – Tragara PR amplia la divisione dedicata all’integrazione, gestendone ufficio stampa e pubbliche relazioni da gennaio 2022.



Nel portafoglio clienti della divisione, tra gli altri brand di integrazione, l’agenzia ha gestito le relazioni pubbliche di Keforma, Nutrifarma, XLS Medical, Ymea, Pharmanex di Nu Skin.



SanaExpert crede fortemente nel potere dell’unione tra natura e scienza. Tutti i prodotti sono 100% naturali e cruelty free. La maggior parte dei prodotti sono vegani, privi di glutine e privi di lattosio, conservanti o additivi. La qualità delle materie prime viene sempre posta in primo piano.



La produzione di tutti gli integratori avviene ad Amburgo; i laboratori sono specializzati nell’utilizzo della nanotecnologia, una tecnologia scientifica avanzata che rende possibile la manipolazione di ingredienti alimentari a livello molecolare e permette alle vitamine di essere assorbite in modo ottimale dall’organismo.



In Germania sono oltre 20.000 le farmacie in cui il brand è venduto, oltre all’e-commerce a livello internazionale.



Tutti i prodotti sono certificati Ecoconscius, nel rispetto del credo dell’azienda: restituire alla natura.



“Per noi è sempre un onore ampliare le nostre divisioni con marchi di valore contenutistico e di visione internazionale. Ci consentono di affermare ancora una volta l’agenzia tra le principali società di relazione pubbliche sia per il Made in Italy che guarda all’estero, sia per brand leader a livello mondiale che mirano a penetrare il mercato italiano” – afferma Cristina Rossi.



Sito web SanaExpert: https://sanaexpert.it

Sito web Tragara PR: www.tragarapr.it



ph fonte ufficio stampa