Trasferimento animali da compagnia: traslocare insieme agli amici a quattro zampe

Il trasloco è un’esperienza impegnativa. Il trasferimento insieme agli amici a quattro zampe può risultare ancora più complicato. Affidarsi a un'azienda professionale e seria è la soluzione ideale per un trasloco sereno e senza stress per tutti i componenti della famiglia.

Secondo l’indagine dell’istituto di ricerca Eurispes, nel 2020, in Italia, quattro famiglie su dieci possiede un animale domestico.

Gli amici a quattro zampe occupano un ruolo fondamentale per moltissime famiglie. Importanti per la compagnia dei più piccoli, ma non solo, gli animali domestici sono un elemento essenziale e parte integrante della famiglia.

Sempre con noi in qualsiasi destinazione; in vacanza e per spostamenti più significativi come può essere il trasferimento.



Quando si trasloca, ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione.

Se si possiede un animale da compagnia, dal punto di vista organizzativo, il loro spostamento è da programmare e accordare in anticipo. Non dimentichiamoci che anche loro sono coinvolti in questo cambiamento.

Sicuramente, nel caos del trasloco stesso, tante possono essere le paure, riguardanti anche lo spostamento degli animali domestici.



Per assicurasi un trasferimento senza stress, le aziende di traslochi serie e professionali arrivano in soccorso con un programmi per il trasferimento degli animali da compagnia.

Una di queste è King Logistics. Azienda che si trova a pochi km da Milano, con esperienza di quasi 20 anni nel settore.



King Logistics organizza il trasferimento door-to-door di animali da compagnia in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Offre il servizio dedicato di trasporto di animali da compagnia via strada e via aerea.



Un team qualificato si prenderà cura degli amici a quattro zampe, rendendo il loro viaggio sereno e senza stress.

Durante il viaggio, come è obbligatorio per legge, gli animali sono all’interno di un trasportino su misura.

L’azienda di Milano, mette a disposizione un trasportino a norma delle regole imposte dal codice internazionale. Nel caso in cui la compagnia aerea richieda una gabbia speciale, King Logistics garantisce ai clienti una gabbia costruita su misura a seconda degli standard imposti.



“Siamo un’azienda che si occupa di traslochi e trasporti, ma che da tempo si dedica al trasferimento degli animali” afferma Andrea Criniti, presidente di King Logistics.

“Trasportiamo il tuo amico a quattro zampe” – aggiunge Criniti – “con la stessa sensibilità, cura e amore che ci metteresti tu.”







CHI SIAMO



King Logistics è parte dell’ Associazione Imprese Traslocatori Italiani e di IAM (International Association of Movers).

Disponiamo di un team professionale e qualificato, mezzi all’avanguardia e utilizziamo materiali idonei che rispettano le normative EU per la tutela dell’ambiente.

Gestiamo qualunque tipo di richiesta per ogni parte del mondo in tutta sicurezza.

King Logistics è garanzia di flessibilità, disponibilità e prontezza nel far fronte a imprevisti.