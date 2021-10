Traslocare in modo sostenibile ed ecologico: una necessità e un dovere

La conversione verso una mobilità sostenibile, anche nel settore dei traslochi, oggi non può essere più rimandata.

Il mondo dei trasporti oggi ha un impatto significativo sull'ambiente, per questo motivo le imprese operanti in questo settore devono ricercare soluzioni che permettano di offrire un servizio ecologico, orientandosi verso una mobilità sostenibile.

Le aziende di traslochi, che necessariamente non potranno fare a meno del trasporto delle merci, dovranno preferire soluzioni, servizi e materiali adatti a sostenere una politica eco-friendly.







Trasloco sostenibile: siamo agli inizi, ma le aziende si stanno muovendo



Scegliere di affidarsi ad un'azienda specializzata in traslochi è di per sé una scelta rispettosa dell'ambiente perché, per esempio per il trasporto, risulta vantaggioso fare pochi viaggi con mezzi adeguati rispetto che molti con i propri mezzi.



“Ogni giorno ci impegniamo per garantire un servizio di trasloco il più sostenibile possibile, scegliendo materiali ecologici per scatoloni e offrendo servizi dedicati alla riduzione dello spreco” afferma Andrea Criniti, titolare di King Logistics, azienda milanese specializzata nei trasporti e traslochi.

“È buona norma imballare bene tutti gli oggetti per garantire un trasporto in totale sicurezza.” - “Per favorire una riduzione dell'impatto ambientale è necessario inoltre scegliere imballaggi di ottima qualità e certificati ecologici.” continua.



La sostenibilità non riguarda solo pratiche eco-friendly ma è anche strettamente collegata all'importante tematica della riduzione dello spreco, in merito a ciò il decluttering pre trasloco è di notevole aiuto.







Il decluttering: il buonsenso in aiuto dell’ecologia



Ma cos’è il decluttering? “É una pratica legata al buon senso” continua Criniti “una selezione degli oggetti precedente alle attività di trasloco. Alcuni potranno essere donati o venduti, perché non più utili, altri verranno invece portati a destinazione nel nuovo immobile, ottimizzando così il lavoro dell’impresa di traslochi”.



Il decluttering è quindi molto importante a livello di impatto ambientale, in quanto si possono ridurre i viaggi da e verso la nuova residenza, ufficio, insediamento produttivo.



In traslochi di grande entità (come ad esempio quelli aziendali) il decluttering è una pratica che aiuta a ridurre notevolmente i costi del trasloco.



“Conosciamo l'importanza della sostenibilità ed è per questo motivo che continueremo ad evolverci, offrendo servizi sempre più green e rispettosi dell'ambiente” conclude Criniti.







Chi siamo



King Logistics è parte dell'Associazione Imprese Traslocatori Italiani e di IAM (International Association of Movers). Disponiamo di un team professionale e qualificato, mezzi all'avanguardia e utilizziamo materiali idonei che rispettano le normative EU per la tutela dell'ambiente. Siamo garanzia di flessibilità, disponibilità e prontezza nel far fronte a imprevisti.



Per conoscere meglio la nostra realtà e i nostri servizi visitate il sito: www.kinglogistics.it